Александр Моор: Несмотря на санкции тюменская промышленность эффективно развивается

Posted 11 июня, 13:10
Published 11 июня, 13:10
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Глава региона принял участие в запуске нового инновационного оборудования, которое завод приобрел благодаря господдержке. Два роботизированных станка российского производства для лазерной резки металла были успешно введены в строй.
Первым изделием, изготовленным на инновационном оборудовании, стал арт-объект «Я люблю Тюменскую область». Завод приобрел новые станки благодаря господдержке, сообщил генеральный директор компании «СтальМост» Игорь Юзефович.
Тюменский завод компании «СтальМост» способен выпускать металлоконструкции любой сложности в объеме более 3,5 тысячи тонн в месяц, рассказал руководитель. За период деятельности с применением продукции компании построено 415 мостов. Предприятие поставляет свою продукцию в 17 регионов России, а также экспортирует ее в Казахстан и Узбекистан.
«Ситуация в нашей стране диктует новые вызовы. И, как говорил наш президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, мы должны совершить рывок по технологиям и производственным показателям. В нашей отрасли мы — предприятие-лидер. У нас большие планы по техническому перевооружению», — отметил Игорь Юзефович.
«Станки, которые мы ввели в строй, изготовлены в России. Значит, наши промышленные предприятия доверяют отечественному производителю. Это позволяет снижать себестоимость продукции и делает ее более конкурентоспособной. Радует, что тюменские предприятия движутся вперед, верят в наш регион и в его будущее. Это подтверждает, что традиционно высокие места Тюменской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности получены по заслугам», — прокомментировал губернатор.
Глава региона заверил, что эффективно работающие тюменские промышленные предприятия и впредь будут получать государственную поддержку для технического перевооружения.