Александр Моор: Несмотря на санкции тюменская промышленность эффективно развивается

«Станки, которые мы ввели в строй, изготовлены в России. Значит, наши промышленные предприятия доверяют отечественному производителю. Это позволяет снижать себестоимость продукции и делает ее более конкурентоспособной. Радует, что тюменские предприятия движутся вперед, верят в наш регион и в его будущее. Это подтверждает, что традиционно высокие места Тюменской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности получены по заслугам», — прокомментировал губернатор.