nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня, 13:10

Published 11 июня, 13:10

Modified 3 июля, 06:50

Updated 3 июля, 06:50

Александр Моор: Несмотря на санкции тюменская промышленность эффективно развивается

Александр Моор: Несмотря на санкции тюменская промышленность эффективно развивается

11 июня 2024, 13:10
Фото: nashgorod.ru
Несмотря на все санкции против российской экономики, наша промышленность очень эффективно развивается. Такое заявление сделал губернатор Александр Моор во время своего визита на тюменское предприятие «СтальМост».

Глава региона принял участие в запуске нового инновационного оборудования, которое завод приобрел благодаря господдержке. Два роботизированных станка российского производства для лазерной резки металла были успешно введены в строй.

Первым изделием, изготовленным на инновационном оборудовании, стал арт-объект «Я люблю Тюменскую область». Завод приобрел новые станки благодаря господдержке, сообщил генеральный директор компании «СтальМост» Игорь Юзефович.

Тюменский завод компании «СтальМост» способен выпускать металлоконструкции любой сложности в объеме более 3,5 тысячи тонн в месяц, рассказал руководитель. За период деятельности с применением продукции компании построено 415 мостов. Предприятие поставляет свою продукцию в 17 регионов России, а также экспортирует ее в Казахстан и Узбекистан.

«Ситуация в нашей стране диктует новые вызовы. И, как говорил наш президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, мы должны совершить рывок по технологиям и производственным показателям. В нашей отрасли мы — предприятие-лидер. У нас большие планы по техническому перевооружению», — отметил Игорь Юзефович.

«Станки, которые мы ввели в строй, изготовлены в России. Значит, наши промышленные предприятия доверяют отечественному производителю. Это позволяет снижать себестоимость продукции и делает ее более конкурентоспособной. Радует, что тюменские предприятия движутся вперед, верят в наш регион и в его будущее. Это подтверждает, что традиционно высокие места Тюменской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности получены по заслугам», — прокомментировал губернатор.

Глава региона заверил, что эффективно работающие тюменские промышленные предприятия и впредь будут получать государственную поддержку для технического перевооружения.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика