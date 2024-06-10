Выпускники тюменских вузов и колледжей могут набраться опыта на стажировке

Posted 10 июня, 12:28
Published 10 июня, 12:28
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Стажировка на предприятии помогает выпускникам уверенно войти в профессиональную сферу, набраться опыта и дополнить портфолио.
Анжелика Буракова в 2023 году окончила Ялуторовский «Агротехнологический колледж» по специальности повар, кондитер. Благодаря участию в программе она проходит стажировку под руководством опытного наставника в кафе игрового парка «Площадка». По окончании стажировки девушка планирует посвятить себя этой профессии.
Стать участниками программы могут:
— выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
— граждане, ищущие работу;
— студенты, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.
Продолжительность стажировки составляет не более 3-х месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера, а также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.
Стажировка выступает эффективным инструментом поддержки молодых специалистов, помогая им на начальных этапах профессиональной деятельности, повышая их конкурентоспособность на рынке труда и способствуя сокращению безработицы среди молодежи.
Консультацию можно получить в любом отделении Кадрового центра «Работа России» Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.