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Posted 10 июня, 12:28

Published 10 июня, 12:28

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Выпускники тюменских вузов и колледжей могут набраться опыта на стажировке

Выпускники тюменских вузов и колледжей могут набраться опыта на стажировке

10 июня 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Первый трудовой стаж по полученной специальности выпускниками колледжей и вузов можно получить по программе стажировки. В Тюменской области ежегодно службы занятости помогают временно устроить около 300 начинающих специалистов, сообщает дептруда региона.

Стажировка на предприятии помогает выпускникам уверенно войти в профессиональную сферу, набраться опыта и дополнить портфолио.

Анжелика Буракова в 2023 году окончила Ялуторовский «Агротехнологический колледж» по специальности повар, кондитер. Благодаря участию в программе она проходит стажировку под руководством опытного наставника в кафе игрового парка «Площадка». По окончании стажировки девушка планирует посвятить себя этой профессии.

Стать участниками программы могут:

— выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;

— граждане, ищущие работу;

— студенты, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.

Продолжительность стажировки составляет не более 3-х месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера, а также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.

Стажировка выступает эффективным инструментом поддержки молодых специалистов, помогая им на начальных этапах профессиональной деятельности, повышая их конкурентоспособность на рынке труда и способствуя сокращению безработицы среди молодежи.

Консультацию можно получить в любом отделении Кадрового центра «Работа России» Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.

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