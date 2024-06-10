Выпускники тюменских вузов и колледжей могут набраться опыта на стажировке

Анжелика Буракова в 2023 году окончила Ялуторовский «Агротехнологический колледж» по специальности повар, кондитер. Благодаря участию в программе она проходит стажировку под руководством опытного наставника в кафе игрового парка «Площадка». По окончании стажировки девушка планирует посвятить себя этой профессии.