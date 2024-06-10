В тюменском селе строится двухэтажный Центр культурного развития

Posted 10 июня, 13:33
Published 10 июня, 13:33
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Подрядная организация возвела коробку здания, завершила монтаж кровли. Сейчас продолжаются работы по утеплению стен.
Параллельно строители вставляют окна, монтируют внутренние коммуникации и начинают черновую отделку.
В двухэтажном здании разместятся:
— на 1️ этаже:
зрительный зал на 304 посадочных мест, 8 из которых для маломобильных групп населения;
танцевальный зал с посадочными местами для 65 посетителей;
игровой зал со своей инвентарной;
студия звукозаписи с звукоизолированной комнатой;
кабинет для музыкальных занятий;
гримерные, склады декораций и реквизита, мастерские и костюмерные.
— на 2️ этаже:
музейные залы;
универсальный зал (ЗАГС);
помещения дополнительного образования (вокал, хореография, кукольный театр и др.).
Работы по строительству Центра культурного развития планируется завершить в текущем году.
Объект реализуется в рамках национального проекта «Культура».