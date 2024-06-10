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Posted 10 июня, 13:33

Published 10 июня, 13:33

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В тюменском селе строится двухэтажный Центр культурного развития

В тюменском селе строится двухэтажный Центр культурного развития

10 июня 2024, 13:33
Фото: 1MI
В селе Большое Сорокино появится новое учреждение культуры. Это будет Центр культурного развития общей площадью более 5,2 тыс. кв. метров, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Фото: ГУС ТО/телеграм

Подрядная организация возвела коробку здания, завершила монтаж кровли. Сейчас продолжаются работы по утеплению стен.

Параллельно строители вставляют окна, монтируют внутренние коммуникации и начинают черновую отделку.

В двухэтажном здании разместятся:

— на 1️ этаже:

зрительный зал на 304 посадочных мест, 8 из которых для маломобильных групп населения;

танцевальный зал с посадочными местами для 65 посетителей;

игровой зал со своей инвентарной;

студия звукозаписи с звукоизолированной комнатой;

кабинет для музыкальных занятий;

гримерные, склады декораций и реквизита, мастерские и костюмерные.

— на 2️ этаже:

музейные залы;

универсальный зал (ЗАГС);

помещения дополнительного образования (вокал, хореография, кукольный театр и др.).

Работы по строительству Центра культурного развития планируется завершить в текущем году.

Объект реализуется в рамках национального проекта «Культура».

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