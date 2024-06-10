В тюменском селе строится двухэтажный Центр культурного развития

В селе Большое Сорокино появится новое учреждение культуры. Это будет Центр культурного развития общей площадью более 5,2 тыс. кв. метров, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Фото: ГУС ТО/телеграм Подрядная организация возвела коробку здания, завершила монтаж кровли. Сейчас продолжаются работы по утеплению стен. Параллельно строители вставляют окна, монтируют внутренние коммуникации и начинают черновую отделку. В двухэтажном здании разместятся: — на 1️ этаже: зрительный зал на 304 посадочных мест, 8 из которых для маломобильных групп населения; танцевальный зал с посадочными местами для 65 посетителей; игровой зал со своей инвентарной; студия звукозаписи с звукоизолированной комнатой; кабинет для музыкальных занятий; гримерные, склады декораций и реквизита, мастерские и костюмерные. — на 2️ этаже: музейные залы; универсальный зал (ЗАГС); помещения дополнительного образования (вокал, хореография, кукольный театр и др.). Работы по строительству Центра культурного развития планируется завершить в текущем году. Объект реализуется в рамках национального проекта «Культура».