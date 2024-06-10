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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Тюмени скончался известный художник Рыбьков

В Тюмени скончался известный художник Рыбьков

10 июня 2024, 16:03
Фото: pinterest.com
Известный художник Юрия Рыбьяков скончался на 85 году жизни. Он писал старую деревянную Тюмень.

Художник любил работать в туманную, дождливую погоду. Из-за этого его работы часто называют серыми.

«После службы в армии устроился художником-оформителем на мебельную фабрику „Заречье“. Через год Рыбьякова пригласили работать макетчиком в „Гражданпроект“. Через восемь лет он стал работать в художественном фонде. Его работы хранятся в музеях Тюмени, Тобольска, Томска, в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады», — пишет 72.ру.

Прощание с Рыбьяковым состоится 12 июня в 13 часов по адресу: ул. Семовских, 4. Ритуальный зал «Мемориал».

Ранее «Наш город» сообщал, что при пожаре в частном доме в Тюмени погиб подросток.

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