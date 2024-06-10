Петербургский международный экономический форум, который проходил с 5 по 8 июня, завершил свою работу уже в 27-й раз. В этом году на мероприятии присутствовали лидеры крупных компаний из России и других стран, представители государственных структур, политического и научного сообщества.

Медиахолдинг 1МI выступал информационным партнером форума. По словам советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, в текущем году форум посетило 21 800 участников из 139 стран и территорий, пишет издание newsnn.ru. Он отметил, что такое крупное присутствие делегаций из других стран, а также представителей бизнеса подтверждает отсутствие международной изоляции России. Участники форума представляли страны, стремящиеся развивать собственную экономику в рамках справедливого и многополярного мира. О свободе выбора политической и экономической ориентации различных мировых держав говорит и лозунг ПМЭФ-2024: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста», — сказал он. Главной темой программы ПМЭФ в 2024 году стало обсуждение национального суверенитета в различных аспектах: политическом, экономическом и культурном. Большинство дискуссий затрагивали экономические приоритеты, пути торгового, технологического, научного и промышленного сотрудничества, финансовую культуру как двигатель экономического развития, цифровую электронную торговлю, банковские услуги, обеспечения глобальной продовольственной безопасности в свете экономических ограничений, наложенных странами коллективного Запада, и других областей, связанных с экономикой. Более 120 высокопоставленных иностранных официальных лиц приняли участие в мероприятиях форума, включая руководителей международных организаций, министров, дипломатов и политических деятелей. В числе самых многочисленных делегаций были представители из Китая — 192 участника, Объединенных Арабских Эмиратов — 105, Зимбабве — 86, Республики Казахстан — 84, Индии — 80, Омана — 75. По итогам ПМЭФ-2024 было заключено 1073 соглашения на общую сумму 6,492 трлн рублей (учтены контракты, стоимость которых не является коммерческой тайной), из них 55 с представителями иностранных компаний. Основным событием ПМЭФ стало пленарное заседание, на котором выступили глава Российской Федерации Владимир Путин и лидеры иностранных государств: Боливии — Луис Альберто Арсе Катакора и Зимбабве — Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.