Совфед высоко оценил работу Тюменской области по комплексному развитию территорий

Posted 10 июня, 14:54
Published 10 июня, 14:54
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Напомним, в настоящее время в Тюмени работает делегация сенаторов. Комитет оценил опыт реализации в регионе решений о комплексном развитии территорий, а также ознакомился с работой по реализации принятого в июне 2023 года постановления Совета Федерации РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области».
«Тюменская область и город Тюмень — лидеры по комплексному развитию территорий. То, что мы увидели, впечатляет. Территория, которая отводится под КРТ, правильно застраивается. Мы разговаривали с людьми, которые там живут. Мы посмотрели благоустроенные дворы. Есть возможность жить комфортно и безопасно. Это очень важно», — подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
С использованием механизма КРТ в Тюменской области реализуется 27 проектов на территории площадью более 397 гектаров. В общей сложности планируется возвести 3,6 миллиона квадратных метров современного комфортного жилья. Благодаря КРТ из аварийного жилья уже переселены свыше 1 380 человек.
Сенаторы ознакомились с предложениями тюменских строителей о совершенствовании механизмов строительства социальных объектов в рамках комплексного развития территорий, рассказал он.
Андрей Шевченко отметил важность полной и своевременной реализации постановления Совета Федерации РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области». Сенаторы побывали на строительстве нового приемно-диагностического корпуса Областной клинической больницы № 2 в Тюмени.
Потребность в строительстве корпуса возникла из-за высокой нагрузки на действующее отделение. В новом здании планируется разместить приемное, реанимационное и хирургическое отделения, а также операционный блок, рассказала парламентариям директор Тюменской ОКБ № 2 Татьяна Клещевникова.
«Новый корпус областной клинической больницы № 2 — один из объектов, который упомянут в постановлении Совета Федерации, которое было принято в прошлом году по итогам Дней Тюменской области в верхней палате российского парламента. Сенаторы убедились, что этот корпус, безусловно, необходим региону. Медучреждение работает, как больница неотложной помощи, и в пиковые дни принимает более 1 300 пациентов, что в два раза превышает суточную пропускную способность», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит медучреждению принимать до 1,6 тысячи пациентов в сутки. В настоящее время идет разработка проекта, сообщил глава региона. Эту работу планируется завершить до конца 2024 года.
«Вчера вечером мы прошлись по вашему городу. Он очень красивый, уютный, замечательный. Люди очень улыбчивые, я обратил внимание. И, конечно, ваша набережная. Я много где был, видел много набережных в нашей великой стране, но эта — особенная», — поделился впечатлениями о Тюмени Андрей Шевченко.