Совфед высоко оценил работу Тюменской области по комплексному развитию территорий

«Вчера вечером мы прошлись по вашему городу. Он очень красивый, уютный, замечательный. Люди очень улыбчивые, я обратил внимание. И, конечно, ваша набережная. Я много где был, видел много набережных в нашей великой стране, но эта — особенная», — поделился впечатлениями о Тюмени Андрей Шевченко.