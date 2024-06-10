Школьники на самокатах пострадали в ДТП в Тюмени

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Так, 11-летнего школьника сбил водитель автомобиля «Хенде» на улице Парфенова. По предварительным данным, ДТП произошло вне пешеходного перехода, мальчик выехал на проезжую часть из-за машин. Водитель не заметил ребенка. Подросток получил травму руки и головы.
На улице Республики 12-летний школьник на электросамокате не справился с управлением и упал. Авария произошла в районе КПД. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу.
В Госавтоинспекции заявили, что выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий. Ранее «Наш город» сообщал, что 30-летний водитель питбайка разбился в Тюменской области.