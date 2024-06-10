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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Школьники на самокатах пострадали в ДТП в Тюмени

Школьники на самокатах пострадали в ДТП в Тюмени

10 июня 2024, 09:28
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюмени произошло два ДТП с участием детей на самокатах. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
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Дети

Так, 11-летнего школьника сбил водитель автомобиля «Хенде» на улице Парфенова. По предварительным данным, ДТП произошло вне пешеходного перехода, мальчик выехал на проезжую часть из-за машин. Водитель не заметил ребенка. Подросток получил травму руки и головы.

На улице Республики 12-летний школьник на электросамокате не справился с управлением и упал. Авария произошла в районе КПД. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу.

В Госавтоинспекции заявили, что выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий. Ранее «Наш город» сообщал, что 30-летний водитель питбайка разбился в Тюменской области.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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