Сенаторы Совфеда оценили проект уникальной школы с детсадом в тюменском поселке

Posted 10 июня, 13:07
Published 10 июня, 13:07
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Школу на 1 100 учеников возводят в поселке Московский. В здании также расположится дошкольное отделение на 350 воспитанников. Объект примет учеников в 2025 году. Школа-сад будет одной из самых больших в Тюменской области — почти 28 500 кв. метров.
Членов Совета Федерации РФ заинтересовали подходы тюменских специалистов при создании социальных объектов. Многие отметили, что спортивная инфраструктура школы будет доступна для занятий и местному населению.
«Объект находится в шаговой доступности от района комплексной застройки для многодетных семей. Мы рассчитываем, что он станет центром не только образования, но и досуга, притяжения всех местных жителей», — рассказала директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.