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Posted 10 июня, 13:07

Published 10 июня, 13:07

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Сенаторы Совфеда оценили проект уникальной школы с детсадом в тюменском поселке

Сенаторы Совфеда оценили проект уникальной школы с детсадом в тюменском поселке

10 июня 2024, 13:07
Фото: 1MI
Сегодня в Тюмени работает делегация Совета Федерации. Выездное совещание сенаторы начали со знакомства с проектом строительства уникальной школы с детским садом в Тюменском районе, сообщает Информационный центр правительства региона.

Школу на 1 100 учеников возводят в поселке Московский. В здании также расположится дошкольное отделение на 350 воспитанников. Объект примет учеников в 2025 году. Школа-сад будет одной из самых больших в Тюменской области — почти 28 500 кв. метров.

Членов Совета Федерации РФ заинтересовали подходы тюменских специалистов при создании социальных объектов. Многие отметили, что спортивная инфраструктура школы будет доступна для занятий и местному населению.

«Объект находится в шаговой доступности от района комплексной застройки для многодетных семей. Мы рассчитываем, что он станет центром не только образования, но и досуга, притяжения всех местных жителей», — рассказала директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.
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