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Тюменский прокурор заинтересовался ЧП в школе из-за подгоревшей еды

Произошедшим ЧП в школе из-за подгоревшей еды заинтересовался тюменский прокурор

10 июня 2024, 08:21
Фото: 1MI

Тюменский прокурор заинтересовался ЧП в школе из-за подгоревшей еды

Инцидентом, произошедшим в понедельник утром в тюменской школе №89 заинтересовались в областной прокуратуре. Глава ведомства Владислав Московских потребовал провести проверку по факту публикации «Нашего Города» об эвакуации школьников во время экзамена.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации, соблюдению прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Напомним, сегодня утром в школе №89 экстренно эвакуировали девятиклассников, пришедших сдавать ОГЭ по географии, информатике и обществознанию. Причиной эвакуации стало задымление в помещениях учебного заведения. На место ЧП были вызваны сотрудники МЧС, которые выяснили, что причиной дыма стала подгоревшая пища в микроволновой печи.

Сгоревшее блюдо стало причиной отмены экзамена — детей отправили по домам, ОГЭ перенесли на другой день.

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