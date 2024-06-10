Произошедшим ЧП в школе из-за подгоревшей еды заинтересовался тюменский прокурор

Напомним, сегодня утром в школе №89 экстренно эвакуировали девятиклассников, пришедших сдавать ОГЭ по географии, информатике и обществознанию. Причиной эвакуации стало задымление в помещениях учебного заведения. На место ЧП были вызваны сотрудники МЧС, которые выяснили, что причиной дыма стала подгоревшая пища в микроволновой печи.