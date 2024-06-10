Произошедшим ЧП в школе из-за подгоревшей еды заинтересовался тюменский прокурор

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации, соблюдению прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Напомним, сегодня утром в школе №89 экстренно эвакуировали девятиклассников, пришедших сдавать ОГЭ по географии, информатике и обществознанию. Причиной эвакуации стало задымление в помещениях учебного заведения. На место ЧП были вызваны сотрудники МЧС, которые выяснили, что причиной дыма стала подгоревшая пища в микроволновой печи.
Сгоревшее блюдо стало причиной отмены экзамена — детей отправили по домам, ОГЭ перенесли на другой день.