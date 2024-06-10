При столкновении двух иномарок в Тюмени пострадали два ребенка

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Вечером 7 июня на улице Ленина в Тюмени произошла авария с участием автомобилей «Хендэ» и «Ауди». В ГИБДД установили, что 28-летний водитель «Ауди» выезжал с парковки и, поворачивая через двойную сплошную, не уступил дорогу «Хендэ».
В результате аварии пострадали две пассажирки «Хендэ» — сестры 5 и 10 лет, обе получили травмы головы. Девочки находились на заднем сиденье, старшая была пристегнута, а младшая перевозилась в автокресле. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени насмерть разбился 30-летний водитель питбайка. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.