При столкновении двух иномарок в Тюмени пострадали два ребенка

Вечером 7 июня на улице Ленина в Тюмени произошла авария с участием автомобилей «Хендэ» и «Ауди». В ГИБДД установили, что 28-летний водитель «Ауди» выезжал с парковки и, поворачивая через двойную сплошную, не уступил дорогу «Хендэ».