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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

В Тюмени при столкновении двух иномарок пострадали два ребенка

При столкновении двух иномарок в Тюмени пострадали два ребенка

10 июня 2024, 09:25
Фото: 1MI

В Тюмени при столкновении двух иномарок пострадали два ребенка

Виновник аварии поворачивал через двойную сплошную и не уступил дорогу другому автомобилю. Оба ребенка получили травмы головы.
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Дети

Вечером 7 июня на улице Ленина в Тюмени произошла авария с участием автомобилей «Хендэ» и «Ауди». В ГИБДД установили, что 28-летний водитель «Ауди» выезжал с парковки и, поворачивая через двойную сплошную, не уступил дорогу «Хендэ».

В результате аварии пострадали две пассажирки «Хендэ» — сестры 5 и 10 лет, обе получили травмы головы. Девочки находились на заднем сиденье, старшая была пристегнута, а младшая перевозилась в автокресле. Все обстоятельства аварии выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени насмерть разбился 30-летний водитель питбайка. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

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