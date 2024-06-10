Новый учебный корпус открыт в Тюменском филиале Центра «ВОИН»

«Центр „ВОИН“ создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. И создан он для того, чтобы научить курсантов и других людей любить и защищать нашу Родину. Проходит специальная военная операция. На линии боевого соприкосновения применяются самые современные технологии. Для того, чтобы уверенно чувствовать себя в зоне боевых действий, необходимо знать системы радиоэлектронной борьбы и разведки, иметь представление о тактике и огневой подготовке, уметь оказать помощь себе и товарищам. Всему этому и учит Центр „ВОИН“. Обучение в филиалах Центра уже прошли тысячи юношей и девушек. Но еще очень многое предстоит сделать. Сейчас группа военных специалистов готовит учебники, по которым начальную военную подготовку будут изучать миллионы юношей и девушек в нашей стране. Но самое главное, что мы должны вместе делать и делать каждый день, это оберегать нашу страну, бороться за ее независимость и отстаивать интересы России», — сказал Юрий Трутнев.