Новый учебный корпус открыт в Тюменском филиале Центра «ВОИН»

Posted 10 июня, 12:45
Published 10 июня, 12:45
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В состав учебного комплекса входят крытые стрелковые галереи на 50 и 100 метров, новые открытые стрелковые галереи для стрельбы из пистолета и карабина, лётная площадка для БПЛА. В ближайшее время здесь откроется специализированный полигон для отработки занятий по тактической подготовке.
«Центр „ВОИН“ создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. И создан он для того, чтобы научить курсантов и других людей любить и защищать нашу Родину. Проходит специальная военная операция. На линии боевого соприкосновения применяются самые современные технологии. Для того, чтобы уверенно чувствовать себя в зоне боевых действий, необходимо знать системы радиоэлектронной борьбы и разведки, иметь представление о тактике и огневой подготовке, уметь оказать помощь себе и товарищам. Всему этому и учит Центр „ВОИН“. Обучение в филиалах Центра уже прошли тысячи юношей и девушек. Но еще очень многое предстоит сделать. Сейчас группа военных специалистов готовит учебники, по которым начальную военную подготовку будут изучать миллионы юношей и девушек в нашей стране. Но самое главное, что мы должны вместе делать и делать каждый день, это оберегать нашу страну, бороться за ее независимость и отстаивать интересы России», — сказал Юрий Трутнев.
О результатах работы Тюменского филиала Центра «ВОИН» рассказал Александр Моор.
«Филиал появился у нас не на пустом месте. Наш региональный центр „Аванпост“ уже тридцать лет занимается военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Из числа его специалистов после строгого отбора был сформирован костяк инструкторов. 11 мая прошлого года мы набрали первый курс, триста ребят. Надо было видеть лица этих мальчишек, которые здесь занимались тактической подготовкой, поднимали в небо дроны, стреляли из оружия! Самое позитивное — у нас большая очередь, чтобы попасть на эти курсы», — подчеркнул глава региона.
За год с небольшим обучение в Тюменском филиале Центра «ВОИН» прошли более 2 тысяч юношей и девушек. Кроме того, здесь проходили подготовку сотрудники спецподразделений правоохранительных органов. Филиал стал лауреатом национальной премии «Патриот-2023» с проектом летних смен «Время героев», а также ресурсным центром, на базе которого обучают инструкторов для других регионов России.
«За первый год работы Центра „ВОИН“ мы открыли 12 филиалов, а во второй — еще десять. Для запуска филиалов нужны были высококвалифицированные инструкторы. Местом для обучения инструкторов был выбран Тюменский филиал. Мы и дальше продолжим подготовку инструкторов на его базе», — заявил Юрий Трутнев.
Александр Моор выразил уверенность в том, что Центр «ВОИН» и в целом направление патриотического воспитания будут только развиваться. Для этого есть не только желание правительства, но и готовность бизнеса участвовать в финансировании таких мероприятий, отметил он. А главное — есть запрос общества, активное стремление молодых людей изучать военное дело и готовиться к защите Отечества.