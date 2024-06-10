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Posted 10 июня, 13:36

Published 10 июня, 13:36

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Новый корпус ОКБ в Тюмени рассчитан на прием 1600 человек в сутки

Новый корпус ОКБ в Тюмени рассчитан на прием 1600 человек в сутки

10 июня 2024, 13:36
Фото: 1MI
Новый корпус Областной клинической больницы №2 в Тюмени позволит медучреждению принимать до 1 600 пациентов в сутки. Проект здания накануне представили делегации Совфеда РФ, сообщает Информцентр правительства региона.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Сенаторы осмотрели действующее приемное отделение больницы, побывали на территории будущего нового корпуса, ознакомились с его макетом и пообщались с руководством больницы.

Потребность в строительстве корпуса возникла из-за высокой нагрузки на действующее отделение. В новом здании планируется разместить приемное, реанимационное и хирургическое отделения, а также операционный блок. Корпус будет связывать детский и взрослый стационары, отметила директор ОКБ №2 Татьяна Клещевникова.

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