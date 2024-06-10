Новый корпус ОКБ в Тюмени рассчитан на прием 1600 человек в сутки

Потребность в строительстве корпуса возникла из-за высокой нагрузки на действующее отделение. В новом здании планируется разместить приемное, реанимационное и хирургическое отделения, а также операционный блок. Корпус будет связывать детский и взрослый стационары, отметила директор ОКБ №2 Татьяна Клещевникова.