Новый корпус ОКБ в Тюмени рассчитан на прием 1600 человек в сутки

Posted 10 июня, 13:36
Published 10 июня, 13:36
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Сенаторы осмотрели действующее приемное отделение больницы, побывали на территории будущего нового корпуса, ознакомились с его макетом и пообщались с руководством больницы.
Потребность в строительстве корпуса возникла из-за высокой нагрузки на действующее отделение. В новом здании планируется разместить приемное, реанимационное и хирургическое отделения, а также операционный блок. Корпус будет связывать детский и взрослый стационары, отметила директор ОКБ №2 Татьяна Клещевникова.