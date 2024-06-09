На Петербургском международном экономическом форуме выступил Молодежный хор

Руководит хором Исаакиевского собора Лариса Христич. Под ее началом выступают юноши и девушки от 18 до 35 лет. Они принимают активное участие в различных мероприятиях, а также в богослужениях Исаакиевского собора. В послужном списке Молодежного хора на сегодняшний день уже значатся выступления на известнейших российских площадках, участие в фестивалях и международных конкурсах.