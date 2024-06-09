На Петербургском международном экономическом форуме выступил Молодежный хор

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В качестве информационного партнёра форума по традиции выступил медиахолдинг 1MI.
В репертуар Молодежного хора, созданного 14 октября 2021 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, входят как духовные, народные и классические, так и современные музыкальные произведения, пишет 56orb.ru.
Руководит хором Исаакиевского собора Лариса Христич. Под ее началом выступают юноши и девушки от 18 до 35 лет. Они принимают активное участие в различных мероприятиях, а также в богослужениях Исаакиевского собора. В послужном списке Молодежного хора на сегодняшний день уже значатся выступления на известнейших российских площадках, участие в фестивалях и международных конкурсах.
«Формирование нравственного кода лежит через молодежь. Символично, что Молодежный хор Исаакиевского собора выступает именно в молодежный день ПМЭФ. Мы благодарим Фонд Росконгресс за возможность быть услышанными и сопричастными общей государственной повестке», — сказал представитель группы компаний «Райт Аутдор Медиа».