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Updated Сегодня, 09:49

На Петербургском международном экономическом форуме выступил Молодежный хор

На Петербургском международном экономическом форуме выступил Молодежный хор

9 июня 2024, 09:48
Участники Молодежного хора Исаакиевского собора выступили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в рамках молодежного дня при поддержке Фонда Росконгресс и стратегического мультимедиапартнёра ПМЭФ — группы компаний «Райт Аутдор Медиа».

В качестве информационного партнёра форума по традиции выступил медиахолдинг 1MI.

В репертуар Молодежного хора, созданного 14 октября 2021 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, входят как духовные, народные и классические, так и современные музыкальные произведения, пишет 56orb.ru.

Руководит хором Исаакиевского собора Лариса Христич. Под ее началом выступают юноши и девушки от 18 до 35 лет. Они принимают активное участие в различных мероприятиях, а также в богослужениях Исаакиевского собора. В послужном списке Молодежного хора на сегодняшний день уже значатся выступления на известнейших российских площадках, участие в фестивалях и международных конкурсах.

«Формирование нравственного кода лежит через молодежь. Символично, что Молодежный хор Исаакиевского собора выступает именно в молодежный день ПМЭФ. Мы благодарим Фонд Росконгресс за возможность быть услышанными и сопричастными общей государственной повестке», — сказал представитель группы компаний «Райт Аутдор Медиа».

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