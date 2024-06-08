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Posted 8 июня, 08:30

Published 8 июня, 08:30

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Врачи спасли: тюменец чуть не лишился ноги, повредив ее во время огородных работ

Врачи спасли: тюменец чуть не лишился ноги, повредив ее во время огородных работ

8 июня 2024, 08:30
Фото: 1MI
Травматологи Ишимской облбольницы оказали помощь получившему серьезную травму 68-летнему жителю Аромашевского района. Мужчина пострадал во время вспахивания огорода мотоблоком и мог бы потерять конечность, если бы не грамотные действия местных врачей, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Садово-огородные работы часто сопровождаются травмами из-за неосторожного обращения с инструментами и механизмами. 68-летний мужчина опахивал края огорода мотоблоком и по ошибке включил заднюю скорость. Травмы можно было бы избежать, но за спиной было ограждение, которое не дало возможность уйти от удара. С многочисленными повреждениями голени и голеностопного сустава пациент был доставлен машиной скорой помощи в областную больницу № 4.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением областной больницы № 4 (г. Ишим) Парвинжон Азимов, в таких тяжелых и экстренных случаях единственным способом спасения ноги и восстановления опороспособности конечности является использование аппарата внешней фиксации Илизарова. Такой метод был использован и в этом случае.

Пациент почти 2 недели получал лечение в травматологическом отделении, сейчас выписан домой. Если процесс восстановления пройдет благополучно, то через 3 месяца аппарат снимут, мужчина сможет передвигаться без проблем.

Во избежание подобных травматических повреждений опорно-двигательной системы доктор призывает соблюдать меры безопасности при работе с техникой.

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