Врачи спасли: тюменец чуть не лишился ноги, повредив ее во время огородных работ

Садово-огородные работы часто сопровождаются травмами из-за неосторожного обращения с инструментами и механизмами. 68-летний мужчина опахивал края огорода мотоблоком и по ошибке включил заднюю скорость. Травмы можно было бы избежать, но за спиной было ограждение, которое не дало возможность уйти от удара. С многочисленными повреждениями голени и голеностопного сустава пациент был доставлен машиной скорой помощи в областную больницу № 4.