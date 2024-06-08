Врачи спасли: тюменец чуть не лишился ноги, повредив ее во время огородных работ

Posted 8 июня, 08:30
Published 8 июня, 08:30
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Садово-огородные работы часто сопровождаются травмами из-за неосторожного обращения с инструментами и механизмами. 68-летний мужчина опахивал края огорода мотоблоком и по ошибке включил заднюю скорость. Травмы можно было бы избежать, но за спиной было ограждение, которое не дало возможность уйти от удара. С многочисленными повреждениями голени и голеностопного сустава пациент был доставлен машиной скорой помощи в областную больницу № 4.
Как рассказал заведующий травматологическим отделением областной больницы № 4 (г. Ишим) Парвинжон Азимов, в таких тяжелых и экстренных случаях единственным способом спасения ноги и восстановления опороспособности конечности является использование аппарата внешней фиксации Илизарова. Такой метод был использован и в этом случае.
Пациент почти 2 недели получал лечение в травматологическом отделении, сейчас выписан домой. Если процесс восстановления пройдет благополучно, то через 3 месяца аппарат снимут, мужчина сможет передвигаться без проблем.
Во избежание подобных травматических повреждений опорно-двигательной системы доктор призывает соблюдать меры безопасности при работе с техникой.