РЭО: в Самарской области создадут предприятие по обработке отходов электроники

Павел Морозов отметил, что Самарская область является ключевым регионом для «Акрон Холдинга», с которого началась история создания и развития компании. Он подчеркнул, что строительство нового перерабатывающего предприятия — это важный шаг на пути устойчивого развития области. Морозов выразил уверенность, что совместный проект в рамках подписанного соглашения станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны окружающей среды и развития экономики. Он добавил, что на большинстве предприятий холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, где отходы становятся сырьем для новой продукции. Для реализации этой цели в Самарской области потребуется решить ряд задач, включая налаживание системы сбора и сортировки отходов электроники.