nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

РЭО: в Самарской области создадут предприятие по обработке отходов электроники

РЭО: в Самарской области создадут предприятие по обработке отходов электроники

8 июня 2024, 06:36
Фото: 1MI
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов заключили трехстороннее соглашение.

Его суть — улучшение системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) в регионе, пишет inkazan.ru

Денис Буцаев отметил, что отходы электроники и электротехники содержат множество компонентов, как ценных, так и опасных, что требует тщательного подхода к их сбору и утилизации. Он подчеркнул, что РЭО и «Акрон Холдинг» подписали соглашение с Самарской областью, в рамках которого будет создана целая инфраструктура для обращения с ОЭЭО.

Вячеслав Федорищев заявил, что подписанное трехстороннее соглашение станет важным вкладом в сохранение окружающей среды, а также позволит создать рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет региона. Он выразил готовность сопровождать проект и работать над его успешной реализацией.

Также обсуждается возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники, что, по мнению сторон, создаст дополнительные рабочие места в регионе.

Павел Морозов отметил, что Самарская область является ключевым регионом для «Акрон Холдинга», с которого началась история создания и развития компании. Он подчеркнул, что строительство нового перерабатывающего предприятия — это важный шаг на пути устойчивого развития области. Морозов выразил уверенность, что совместный проект в рамках подписанного соглашения станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны окружающей среды и развития экономики. Он добавил, что на большинстве предприятий холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, где отходы становятся сырьем для новой продукции. Для реализации этой цели в Самарской области потребуется решить ряд задач, включая налаживание системы сбора и сортировки отходов электроники.

Подпишитесь
«Поиск детей продолжается»: итоги еще одного дня масштабной операции в тюменском лесу
Вчера, 16:03
Цены на свежую клубнику в Тюмени выросли на 50%. Сколько стоит килограмм ягод?
Вчера, 03:22
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
Вчера, 07:29
«Разбил клиенту губу и смеялся»: таксистка рассказала о наглости тюменских водителей
Вчера, 05:58
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
Вчера, 01:00
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
Вчера, 08:07
"