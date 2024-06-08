РЭО: в Самарской области создадут предприятие по обработке отходов электроники

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Его суть — улучшение системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) в регионе, пишет inkazan.ru
Денис Буцаев отметил, что отходы электроники и электротехники содержат множество компонентов, как ценных, так и опасных, что требует тщательного подхода к их сбору и утилизации. Он подчеркнул, что РЭО и «Акрон Холдинг» подписали соглашение с Самарской областью, в рамках которого будет создана целая инфраструктура для обращения с ОЭЭО.
Вячеслав Федорищев заявил, что подписанное трехстороннее соглашение станет важным вкладом в сохранение окружающей среды, а также позволит создать рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет региона. Он выразил готовность сопровождать проект и работать над его успешной реализацией.
Также обсуждается возможность строительства предприятия по утилизации отходов электроники и электротехники, что, по мнению сторон, создаст дополнительные рабочие места в регионе.
Павел Морозов отметил, что Самарская область является ключевым регионом для «Акрон Холдинга», с которого началась история создания и развития компании. Он подчеркнул, что строительство нового перерабатывающего предприятия — это важный шаг на пути устойчивого развития области. Морозов выразил уверенность, что совместный проект в рамках подписанного соглашения станет примером успешного взаимодействия государства и бизнеса в области охраны окружающей среды и развития экономики. Он добавил, что на большинстве предприятий холдинга стремятся создать замкнутый цикл производства, где отходы становятся сырьем для новой продукции. Для реализации этой цели в Самарской области потребуется решить ряд задач, включая налаживание системы сбора и сортировки отходов электроники.