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Updated Сегодня, 04:10

Уровень воды в Туре за сутки снизился на 18 сантиметров

Паводок-2024: вода в Иртыше прибывает, Тура продолжает мелеть

8 июня 2024, 04:08
Фото: 1MI

Уровень воды в Туре за сутки снизился на 18 сантиметров

Рост уровня Иртыша в Тобольске, остановившийся на сутки, вновь продолжился. За последние 24 часа вода прибыла на 3 сантиметра — до 784 сантиметров при критической отметке 853 сантиметра.
Сюжет
Тура

В районе Увата уровень повысился до 11,74 метра (+3 сантиметра), в селе Демьянское — до отметки 971 сантиметр (+3 сантиметра).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень Тобола за последние сутки снизился от 3 до 8 сантиметров. Вода в Ишиме в районе Ильинки убыла на 5 сантиметров (680 сантиметров выше нуля поста), в районе города Ишим — на 7 сантиметров (736 сантиметров), в районе Викулово на 7 сантиметров (972 сантиметра). В селе Абатское уровень остается высоким — 10,20 метра при критической отметке 960 сантиметров.

В тюменской Туре за последние сутки уровень воды понизился еще на 18 сантиметров и составил 272 сантиметра выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области особый противопожарный режим продлили до 26 июня. Запрещено посещение леса, разведение открытого огня, сжигание мусора.

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