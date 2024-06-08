Паводок-2024: вода в Иртыше прибывает, Тура продолжает мелеть

Уровень Тобола за последние сутки снизился от 3 до 8 сантиметров. Вода в Ишиме в районе Ильинки убыла на 5 сантиметров (680 сантиметров выше нуля поста), в районе города Ишим — на 7 сантиметров (736 сантиметров), в районе Викулово на 7 сантиметров (972 сантиметра). В селе Абатское уровень остается высоким — 10,20 метра при критической отметке 960 сантиметров.