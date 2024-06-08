На ПМЭФ РЭО провел субботник со сбором отходов электроники на берегу реки Новой

В спортивно-экологической акции наряду с волонтерами участвовали и жители муниципального округа Ульянка, а также водолазы от Всероссийского общества автомобилистов. Об этом рассказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев. Он уточнил, что со дна водоема удалось извлечь крупный мусор, а также отходы электроники — смартфоны, ноутбуки, детали автомобилей и не только.