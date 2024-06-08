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На ПМЭФ РЭО провел субботник со сбором отходов электроники на берегу реки Новой

На ПМЭФ РЭО провел субботник со сбором отходов электроники на берегу реки Новой

8 июня 2024, 14:16
Фото: 1MI
8 июня в рамках ПМЭФ-2024 прошла спортивно-экологическая акция под названием «ЭкоТропа Здоровья». Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор совместно с социальным проектом «Команда Звездный Десант».

Участники акции провели уборку берега и дна реки Новой в Санкт-Петербурге, очистив их от мусора, пишет properm.ru

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев поблагодарил всех участников субботника и подчеркнул, что забота о собственном здоровье и здоровье всей планеты сегодня обеспечит более экологичное будущее для потомков. Каждый, кто принял участие в уборке Новой, внес свой вклад в защиту окружающей среды.

К экоакции присоединились олимпийские чемпионы. Разминку для волонтеров провели легкоатлетка Татьяна Лебедева, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева и бобслеист Дмитрий Труненков.

В спортивно-экологической акции наряду с волонтерами участвовали и жители муниципального округа Ульянка, а также водолазы от Всероссийского общества автомобилистов. Об этом рассказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев. Он уточнил, что со дна водоема удалось извлечь крупный мусор, а также отходы электроники — смартфоны, ноутбуки, детали автомобилей и не только.

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