На ПМЭФ РЭО провел субботник со сбором отходов электроники на берегу реки Новой

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Участники акции провели уборку берега и дна реки Новой в Санкт-Петербурге, очистив их от мусора, пишет properm.ru
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев поблагодарил всех участников субботника и подчеркнул, что забота о собственном здоровье и здоровье всей планеты сегодня обеспечит более экологичное будущее для потомков. Каждый, кто принял участие в уборке Новой, внес свой вклад в защиту окружающей среды.
К экоакции присоединились олимпийские чемпионы. Разминку для волонтеров провели легкоатлетка Татьяна Лебедева, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева и бобслеист Дмитрий Труненков.
В спортивно-экологической акции наряду с волонтерами участвовали и жители муниципального округа Ульянка, а также водолазы от Всероссийского общества автомобилистов. Об этом рассказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев. Он уточнил, что со дна водоема удалось извлечь крупный мусор, а также отходы электроники — смартфоны, ноутбуки, детали автомобилей и не только.