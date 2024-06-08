nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Тюменской области неделя начнется с ливней и гроз

Град и грозы обрушатся на Тюменскую область на следующей неделе

8 июня 2024, 12:11
Фото: 1MI

В Тюменской области неделя начнется с ливней и гроз

Ближайшие сутки пройдут без существенных осадков. По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу, в воскресенье на юге региона ожидается переменная облачность.

В южных районах вероятны кратковременные дожди. В светлое время суток столбики термометров покажут +19…+24, в ночные часы +10…+15. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В понедельник на юге Тюменской области обрушится непогода. Ожидаются ливневые дожди, грозы, местами град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Немного похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит +17….+22, в темное время суток ожидается до +10….+15.

Ждите магнитную бурю: на Солнце произошли три сильные вспышки
Узнать подробнее

Стихия будет бушевать в течение двух суток — во вторник, 11 июня, синоптики прогнозируют грозы, дожди, местами сильные, град, ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха в этот день составит +15…+20.

В Тюмени в воскресенье, 9 июня, день пройдет при переменной облачности, вероятны осадки в виде дождя в вечернее время. Температура воздуха составит +20….+22 днем и +11…+17 ночью. Ветер будет дуть со скоростью до 7-12 м/с.

В понедельник, 10 июня, в областной столице похолодает до +14…+17, ожидаются дожди, ветер 7-8 м/с.

Читайте также:
Концертный зал построят в Тобольске на берегу ИртышаКак несколько суток сотни людей искали пропавших в лесу маленьких Вику и ГришуТерялась дважды: мама Вики и Гриши во время поисков заблудилась в лесу
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Грозы#Дожди#Ливень
Подпишитесь
Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу
Сегодня, 04:35
У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги
Сегодня, 06:40
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
Вчера, 07:29
«Разбил клиенту губу и смеялся»: таксистка рассказала о наглости тюменских водителей
Вчера, 05:58
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
Вчера, 01:00
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
Вчера, 08:07
"