Град и грозы обрушатся на Тюменскую область на следующей неделе

В Тюмени в воскресенье, 9 июня, день пройдет при переменной облачности, вероятны осадки в виде дождя в вечернее время. Температура воздуха составит +20….+22 днем и +11…+17 ночью. Ветер будет дуть со скоростью до 7-12 м/с.