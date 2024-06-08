Град и грозы обрушатся на Тюменскую область на следующей неделе

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В южных районах вероятны кратковременные дожди. В светлое время суток столбики термометров покажут +19…+24, в ночные часы +10…+15. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
В понедельник на юге Тюменской области обрушится непогода. Ожидаются ливневые дожди, грозы, местами град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Немного похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит +17….+22, в темное время суток ожидается до +10….+15.
Стихия будет бушевать в течение двух суток — во вторник, 11 июня, синоптики прогнозируют грозы, дожди, местами сильные, град, ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха в этот день составит +15…+20.
В Тюмени в воскресенье, 9 июня, день пройдет при переменной облачности, вероятны осадки в виде дождя в вечернее время. Температура воздуха составит +20….+22 днем и +11…+17 ночью. Ветер будет дуть со скоростью до 7-12 м/с.
В понедельник, 10 июня, в областной столице похолодает до +14…+17, ожидаются дожди, ветер 7-8 м/с.