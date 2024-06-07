Всероссийский фестиваль «Музсходка» стартовал в Тюмени

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Уже по традиции фестиваль начался с самба-шествия студии этнических барабанов. Музыканты прошли от улицы Дзержинского до ДК «Нефтяник». На открытии гостей и жителей города приветствовали временно исполняющий полномочия главы Тюмени Петр Вагин, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, заместитель генерального директора «Газпромнефть-Ямала» Евгений Захаров и руководитель фестиваля «Музсходка» Сюзанна Иванова.
«Музсходка» — это уникальный тюменский продукт федерального масштаба: креативные команды нашего города придумали и воплотили в жизнь проект, который понравился многим тюменцам и гостям города, но главное — его полюбили люди, живущие в других городах нашей страны. Это огромный успех для людей творческих профессий, и он говорит о том, что в нашем городе создана уникальная атмосфера творчества и самовыражения, в которой каждый талантливый и инициативный житель может как реализовать себя, так и повлиять на развитие целой индустрии гостеприимства, — рассказал временно исполняющий полномочия главы города Тюмени Петр Вагин.
Мультижанровый музыкальный фестиваль «Музсходка» проходит уже в четвертый раз. Он стал одним из самых ожидаемых культурных событий Тюмени. В этом году на мероприятие приехало рекордное количество участников из 20 городов России. В программе не только выступления музыкантов, но и маркеты локальных мастеров, а также творческие мастерские. Главная задача «Музсходки» — развивать креативную среду в регионе и поддерживать авторскую музыку.
«Музсходка» появилась изначально для музыкантов, которые занимаются сочинением песен и которым хочется нести их слушателям. Но с годами фестиваль показал, что он важен еще и для горожан, потому что открывает большое количество талантливых музыкантов, дарит радостные моменты и запоминается уютом. «Музсходка» — мультижанровый фестиваль и это наше осознанное решение, позволяющее абсолютно разным людям со своими предпочтениями найти музыку по душе, — отметила руководитель фестиваля «Музсходка» Сюзанна Иванова.
В первый день фестиваля концерты под открытым небом прошли сразу на нескольких сценах. Так, на набережной реки Тура творческие коллективы исполнили авторскую рок-музыку, у «Конторы Пароходства» сыграли сибирский «инди», а на улице Дзержинского звучала оригинальная акустика и мелодии в стиле хип-хоп.
«Музсходка» не только повышает планку локальных креативных событий, но и предлагает достойную отечественную альтернативу международным музыкальным фестивалям, собирая ярких музыкантов из десятков городов. Талантливые исполнители разных направлений и жанров благодаря «Музсходке» могут реализовать свои самые смелые творческие амбиции и получить совершенно новый профессиональный опыт. Фестиваль оказывает большое влияние на развитие всего региона, позволяет его жителям активно проявлять себя, совершенствоваться, менять жизнь к лучшему, — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Отметим, фестиваль продлится 2 дня и завершится 8 июня выступлением группы «Моя Мишель» на сцене у «Конторы Пароходства».