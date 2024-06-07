Всероссийский фестиваль «Музсходка» стартовал в Тюмени

Мультижанровый музыкальный фестиваль «Музсходка» проходит уже в четвертый раз. Он стал одним из самых ожидаемых культурных событий Тюмени. В этом году на мероприятие приехало рекордное количество участников из 20 городов России. В программе не только выступления музыкантов, но и маркеты локальных мастеров, а также творческие мастерские. Главная задача «Музсходки» — развивать креативную среду в регионе и поддерживать авторскую музыку.