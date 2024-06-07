В тюменских лесах появились маслята и подберезовики. Куда ехать собирать?

Несмотря на то, что грибной сезон только начинается, бывалые грибники уже дают прогнозы. Тюменцы отмечают, что в этом году, вероятнее всего, урожай подосиновиков будет скудным. Белые грибы и рыжики появятся только к осени в лесах. А вот сухих груздей будет много.