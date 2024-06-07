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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В тюменских лесах появились маслята и подберезовики

В тюменских лесах появились маслята и подберезовики. Куда ехать собирать?

7 июня 2024, 06:47
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

В тюменских лесах появились маслята и подберезовики

В тюменских лесах начали появляться первые подберезовики и маслята. Фотографиями первого урожая любители «тихой охоты» делятся в социальных сетях.

Грибники отмечают, что подберезовики собирают на Статобольском тракте, в районе озера Андреевское, маслята — на Тобольском тракте. Традиционно грибными местами в Тюменской области являются леса в районе деревни Леваши, сел Каскара, Нижняя Тавда, лесной массив на Тобольском, Московском, Ирбитском, Велижанском трактах.

«Пока маслят мало. И все червивые. Сложилось впечатление, что почва в лесу не прогрелась как следует, поэтому и мало трубчатых. Если верить синоптикам, то нас ожидают дожди и тепло на следующей неделе. Значит, через недельку можно проверять наличие грибочков», — сообщил Сергей К.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Несмотря на то, что грибной сезон только начинается, бывалые грибники уже дают прогнозы. Тюменцы отмечают, что в этом году, вероятнее всего, урожай подосиновиков будет скудным. Белые грибы и рыжики появятся только к осени в лесах. А вот сухих груздей будет много.

Заметим, что годом ранее жители региона вывозили из леса дикоросы не корзинами и ведрами, а багажниками автомобилей. Лето и осень 2023 года были богаты на белые грибы, грузди, подберезовики, подосиновики, рыжики. Несколько ведер грибов тюменцы собирали буквально за час.

Напомним, в Тюменской области действует с 5 апреля особый противопожарный режим. Он установлен до 26 июня. Запрещено посещение лесов гражданами, разведение открытого огня, сжигание мусора и сухостоя. Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.

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