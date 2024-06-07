В Тюмени строительство нового детсада идет с опережением графика

Posted 7 июня, 11:08
Published 7 июня, 11:08
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
На территории завершают прокладку водопровода, занимаются гидроизоляцией фундамента, устройством швов по фасаду и крылец.
«Устройство крылец идёт в том числе для ясельных групп. В детском саду будет 3 группы для самых маленьких воспитанников. Они оборудуются собственными выходами и тёплыми полами», — рассказал начальник участка подрядной организации Алексей Усов.
В детском саду будет организовано 14 групп. Изначально строительство планировали завершить в 2026 году. Но, учитывая темпы работ, сдадут детский сад раньше срока.