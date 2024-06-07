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Posted 7 июня, 11:08

Published 7 июня, 11:08

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Тюмени строительство нового детсада идет с опережением графика

В Тюмени строительство нового детсада идет с опережением графика

7 июня 2024, 11:08
Фото: 1MI
Продолжается строительство детского сада на улице Сидора Путилова (мкр. Мелиораторов) в Тюмени. На сегодня подрядчик уже завершил сборку коробки здания и приступил к черновой отделке. Одновременно с этим идут работы по монтажу всех инженерных систем, сообщает ГУС Тюменской области.
Фото: телеграм-канал «ГУС ТО»

На территории завершают прокладку водопровода, занимаются гидроизоляцией фундамента, устройством швов по фасаду и крылец.

«Устройство крылец идёт в том числе для ясельных групп. В детском саду будет 3 группы для самых маленьких воспитанников. Они оборудуются собственными выходами и тёплыми полами», — рассказал начальник участка подрядной организации Алексей Усов.

В детском саду будет организовано 14 групп. Изначально строительство планировали завершить в 2026 году. Но, учитывая темпы работ, сдадут детский сад раньше срока.

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