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Posted 7 июня, 12:23

Published 7 июня, 12:23

Modified Сегодня, 01:22

Updated Сегодня, 01:22

Тюменские мамы бесплатно повышают квалификацию по госпрограмме

Тюменские мамы бесплатно повышают квалификацию по госпрограмме

7 июня 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Жительницы Тюменской области, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, могут бесплатно получить профессию или повысить квалификацию. Мера поддержки оказывается в рамках апробации механизмов социального заказа, сообщает дептруда региона.

С начала 2024 года было выдано уже 25 сертификатов. К обучению приступили 14 мам, из них девять продолжают осваивать образовательные программы, пять уже их завершили.

Каждая женщина может самостоятельно выбрать образовательную программу из реестра исполнителей услуг. Среди популярных направлений обучения — бухгалтерский учет, менеджмент, педагогика, юриспруденция, основы предпринимательства. Обучение можно пройти как очно, так и дистанционно.

«Реализация мероприятия позволяет женщинам без отрыва от ухода за ребенком сохранять или повышать свою квалификацию, а образовательные организации становятся полноценными участниками процесса оказания государственных услуг, и, как следствие, получателями государственной поддержки», — пояснил директор департамента труда и занятости ТО Александр Сидоров.

Для получения социального сертификата необходимо сначала на портале «Работа России» направить заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия. Следующий шаг — направить в департамент труда и занятости населения Тюменской области скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение, форма которого размещена на сайте ведомства.

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