Тюменские мамы бесплатно повышают квалификацию по госпрограмме

Posted 7 июня, 12:23
Published 7 июня, 12:23
Modified Сегодня, 01:22
Updated Сегодня, 01:22
С начала 2024 года было выдано уже 25 сертификатов. К обучению приступили 14 мам, из них девять продолжают осваивать образовательные программы, пять уже их завершили.
Каждая женщина может самостоятельно выбрать образовательную программу из реестра исполнителей услуг. Среди популярных направлений обучения — бухгалтерский учет, менеджмент, педагогика, юриспруденция, основы предпринимательства. Обучение можно пройти как очно, так и дистанционно.
«Реализация мероприятия позволяет женщинам без отрыва от ухода за ребенком сохранять или повышать свою квалификацию, а образовательные организации становятся полноценными участниками процесса оказания государственных услуг, и, как следствие, получателями государственной поддержки», — пояснил директор департамента труда и занятости ТО Александр Сидоров.
Для получения социального сертификата необходимо сначала на портале «Работа России» направить заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия. Следующий шаг — направить в департамент труда и занятости населения Тюменской области скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение, форма которого размещена на сайте ведомства.