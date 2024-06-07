Тюменская область вошла в топ-3 Национального рейтинга по инвестиционному климату

На полях ПМЭФ-2024 состоялись переговоры с Агентством стратегических инициатив. В 2024 году в Тюменской области начинается работа над тремя важнейшими документами. Предстоит актуализировать инвестиционную стратегию, сформировать стратегию развития Тюменской агломерации и обновить стратегию социально-экономического развития. Достигнута договоренность о том, что в этой работе примут участие эксперты АСИ, запустившие проект «Горизонт 2040». Это площадка диалога для определения позиции России на международной арене к 2040 году, а также для предложения сценариев долгосрочного внутреннего развития по ключевым направлениям.