Тюменская область вошла в топ-3 Национального рейтинга по инвестиционному климату

Posted 7 июня, 12:02
Published 7 июня, 12:02
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Рейтинг формируется федеральным Агентством стратегических инициатив по поручению президента России. По итогам 2022 года Тюменская область также занимала третье место.
Устойчивость российской экономики и способность отечественного бизнеса адаптироваться к новым вызовам во многом связаны с эффективной и конструктивной работой глав регионов, отметил, выступая на презентации, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Открытый и прозрачный Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата стал важным механизмом распространения и внедрения лучших практик взаимодействия власти и бизнеса, заявил глава Минэкономразвития РФ.
Тюменская область разделила третье место в рейтинге с Московской областью и Республикой Башкортостан.
«Мы это снова сделали! Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы на третьем месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это наше общее достижение. Удержать позиции всегда тяжелее, чем достигнуть высокого результата. Поэтому продолжаем работать на благо региона и его жителей», — прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона поблагодарил предпринимательское сообщество за высокую оценку усилий власти по созданию комфортной среды для бизнеса.
В 2023 году в Тюменской области было реализовано свыше 300 инвестиционных проектов, объем вложенных в экономику средств составил почти 330 миллиардов рублей, отметил губернатор.
«В Тюменской области создана и успешно работает Единая инвестиционная команда, куда входят руководители всех органов власти, институты развития предпринимательства, муниципальные власти, деловые сообщества и, конечно, ключевые инвесторы. С 2022 года запущен Проектный офис по сопровождению инвестиционных проектов. В 2023 году, благодаря поддержке Агентства стратегических инициатив, он признан лучшей практикой и уже тиражируется в другие регионы России», — подвел итог губернатор.
Каждый предприниматель, который хочет открыть свое дело в Тюменской области и развивать его, может рассчитывать на поддержку, подчеркнул Александр Моор.
«Наше высокое место в рейтинге — это объективная оценка совместной системной работы регионального правительства и бизнес-сообщества. Общими усилиями мы смогли найти точки роста. Сегодняшний результат — далеко не предел, у нас есть немало возможностей для дальнейшего развития», — уверен первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», депутат Тюменской областной Думы Эдуард Омаров.
На полях ПМЭФ-2024 состоялись переговоры с Агентством стратегических инициатив. В 2024 году в Тюменской области начинается работа над тремя важнейшими документами. Предстоит актуализировать инвестиционную стратегию, сформировать стратегию развития Тюменской агломерации и обновить стратегию социально-экономического развития. Достигнута договоренность о том, что в этой работе примут участие эксперты АСИ, запустившие проект «Горизонт 2040». Это площадка диалога для определения позиции России на международной арене к 2040 году, а также для предложения сценариев долгосрочного внутреннего развития по ключевым направлениям.
Тюменская инвестиционная команда во главе с губернатором продолжает активную работу. В рамках ПМЭФ-2024 Александр Моор провел целый ряд рабочих встреч с руководством крупных компаний, у которых уже есть солидный опыт инвестирования в экономику нашего региона. Впереди — новые проекты.