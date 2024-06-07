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Published Сегодня, 13:49

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Updated Сегодня, 13:51

Соглашение о партнерстве: РЭО, Сбер и Псковская область будут работать вместе

Соглашение о партнерстве: РЭО, Сбер и Псковская область будут работать вместе

7 июня 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
7 июня на ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) между генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и первым зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным.

По словам Дениса Буцаева, в Псковской области будет создана современная инфраструктура для обращения с отходами благодаря объединенным усилиям Российского экологического оператора, правительства региона и Сбербанка, пишет издание gorod55.ru. Российский экологический оператор поддержит проект в рамках подписанного договора о сотрудничестве. На сегодняшний день строительство объекта обращения с ТКО в Псковской области находится в активной фазе. В качестве генерального подрядчика при реализации данного проекта выступает дочерняя организация РЭО компания «Экоцифра».

В рамках сотрудничества стороны расширят доступ к финансированию крупных инвестиционных проектов по строительству в Псковской области объектов обработки, утилизации и размещения отходов.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, отметил заинтересованность Псковской области и Российского экологического оператора в создании эффективной системы обращения с отходами. По его словам, идеальный сценарий предполагает 100%-ную сортировку отходов и постоянное сокращение объема ТКО, направляемого на полигоны. Сбербанк готов рассмотреть финансирование проектов в области обращения с ТКО. В банке рассчитывают, что результатом сотрудничества Сбера, Псковской области и РЭО станет улучшение экологической ситуации в регионе и в России в целом.

Михаил Ведерников, глава Псковской области, подчеркнул, что после сдачи в эксплуатацию объекта по обращению с ТКО в регионе закроют и рекультивируют все свалки. Он отметил, что сфера обращения с ТКО является сложной практически для всех субъектов Российской Федерации. Но соглашение с РЭО и Сбербанком направлено на реализацию проекта по строительству комплексного объекта обращения с отходами в Псковской области по федеральному проекту.

Напомним, что РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума. Мероприятие проводится в Петербурге с 5 по 8 июня.

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