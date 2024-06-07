Соглашение о партнерстве: РЭО, Сбер и Псковская область будут работать вместе

Михаил Ведерников, глава Псковской области, подчеркнул, что после сдачи в эксплуатацию объекта по обращению с ТКО в регионе закроют и рекультивируют все свалки. Он отметил, что сфера обращения с ТКО является сложной практически для всех субъектов Российской Федерации. Но соглашение с РЭО и Сбербанком направлено на реализацию проекта по строительству комплексного объекта обращения с отходами в Псковской области по федеральному проекту.