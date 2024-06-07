РЭО создаст объект утилизации отходов электроники в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
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Updated Сегодня, 15:11
Соглашение было подписано 7 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает tagilcity.
«Отходы электроники и электротехники являются сложными для утилизации, они содержат различные металлы, пластик, стекло, а также зачастую опасные компоненты. Без продуманного подхода невозможно представить развитие системы утилизации таких отходов. Будем работать над тем, чтобы в Свердловской области появилось высокотехнологичное предприятие по утилизации ОЭЭО, такая возможность рассматривается в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения между РЭО, регионом и „Акрон Холдингом“», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Открытие высокотехнологичного и современного предприятия по переработке отходов в полной мере отвечает задачам, поставленным в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Как подчеркнул Евгений Куйвашев, было подписано трехстороннее соглашение, цель которого — совершенствование системы обращения с отходами электронного и электрического оборудования. Это совместная реализация инвестпроекта по открытию центра переработки отходов такого типа на территории Свердловской области.
Условиями соглашения предусмотрена проработка мероприятий, направленных на развитие комплексной инфраструктуры по сбору ОЭЭО, увеличение отбора соответствующей фракции на объектах обработки твердых коммунальных отходов.
Как отметил генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов, совместно с правительством Свердловской области и ППК «РЭО» предстоит наладить наиболее эффективные механизмы сортировки и сбора отходов электроники. Предприятия холдинга обладают достаточным опытом в решении таких вопросов, участвуют в реализации муниципальных и региональных программ соответствующего профиля. Организованные холдингом пункты сбора электроники продемонстрировали в нескольких регионах хорошие результаты. Эти наработки будут применяться и в других субъектах федерации.
РЭО имеет статус экологического партнера ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.