РЭО создаст объект утилизации отходов электроники в Свердловской области

«Отходы электроники и электротехники являются сложными для утилизации, они содержат различные металлы, пластик, стекло, а также зачастую опасные компоненты. Без продуманного подхода невозможно представить развитие системы утилизации таких отходов. Будем работать над тем, чтобы в Свердловской области появилось высокотехнологичное предприятие по утилизации ОЭЭО, такая возможность рассматривается в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения между РЭО, регионом и „Акрон Холдингом“», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.