РЭО, Подмосковные власти и «Акрон Холдинг» начнут развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в минувшем году вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Электроника должна утилизироваться не менее чем на 85%, а операторы должны обладать необходимыми мощностями и системой весового контроля. Эта работа направлена на совершенствование института расширенной ответственности производителей. Еще одним шагом к обновлению системы сбора и утилизации электроники, отходы которой являются многокомпонентными и требуют тщательного подхода, станет соглашение с Подмосковьем и «Акрон Холдингом». «Будем заниматься созданием сети пунктов сбора ОЭЭО. Уверен в плодотворном сотрудничестве», — заключил эксперт.