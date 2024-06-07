РЭО, Подмосковные власти и «Акрон Холдинг» начнут развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в минувшем году вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Электроника должна утилизироваться не менее чем на 85%, а операторы должны обладать необходимыми мощностями и системой весового контроля. Эта работа направлена на совершенствование института расширенной ответственности производителей. Еще одним шагом к обновлению системы сбора и утилизации электроники, отходы которой являются многокомпонентными и требуют тщательного подхода, станет соглашение с Подмосковьем и «Акрон Холдингом». «Будем заниматься созданием сети пунктов сбора ОЭЭО. Уверен в плодотворном сотрудничестве», — заключил эксперт.
Согласно условиям соглашения, в Подмосковье планируют расширять сеть пунктов приема вторсырья и сбора ОЭЭО (экобоксы, экотакси, мегабак и т. д.). В дорожной карте создадут конкретные предложения по мотивации к сбору ОЭЭО, на это отводится 90 дней после подписания.
В числе прочего стороны обсудили необходимость системного сотрудничества с регоператорами по извлечению ОЭЭО из ТКО.
Будут рассмотрена возможность утилизации ОЭЭО, образующихся на государственных и муниципальных предприятиях, на площадках АО «Акрон Холдинг», насчитывающего свыше 30 производственных предприятий в 52 регионах Российской Федерации, включая Подмосковье.
РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.