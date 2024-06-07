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Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

РЭО, Подмосковные власти и «Акрон Холдинг» начнут развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

РЭО, Подмосковные власти и «Акрон Холдинг» начнут развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

7 июня 2024, 17:33
Фото: Изображение Midjourney
Гендиректор РЭО Денис Буцаев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов заключили соглашение, касающееся системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО). Документ был подписан 6 июня на ПМЭФ.

Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в минувшем году вступили в силу новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Электроника должна утилизироваться не менее чем на 85%, а операторы должны обладать необходимыми мощностями и системой весового контроля. Эта работа направлена на совершенствование института расширенной ответственности производителей. Еще одним шагом к обновлению системы сбора и утилизации электроники, отходы которой являются многокомпонентными и требуют тщательного подхода, станет соглашение с Подмосковьем и «Акрон Холдингом». «Будем заниматься созданием сети пунктов сбора ОЭЭО. Уверен в плодотворном сотрудничестве», — заключил эксперт.

Согласно условиям соглашения, в Подмосковье планируют расширять сеть пунктов приема вторсырья и сбора ОЭЭО (экобоксы, экотакси, мегабак и т. д.). В дорожной карте создадут конкретные предложения по мотивации к сбору ОЭЭО, на это отводится 90 дней после подписания.

В числе прочего стороны обсудили необходимость системного сотрудничества с регоператорами по извлечению ОЭЭО из ТКО.

Будут рассмотрена возможность утилизации ОЭЭО, образующихся на государственных и муниципальных предприятиях, на площадках АО «Акрон Холдинг», насчитывающего свыше 30 производственных предприятий в 52 регионах Российской Федерации, включая Подмосковье.

РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.

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