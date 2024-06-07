РЭО, Нижегородская область и «Акрон Холдинг» создадут экопредприятие

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что ежегодно в регионе образуется 34 тысячи тонн отходов электроники, но пока нет крупных специализированных предприятий для их переработки. Новый объект позволит перерабатывать до половины своих отходов, а также часть ОЭЭО из соседних регионов.