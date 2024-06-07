РЭО, Нижегородская область и «Акрон Холдинг» создадут экопредприятие

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:10
Документ был подписан 7 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет newsnn.ru.
Денис Буцаев отметил, что создание системы сбора и переработки отходов, включая электронику, является важным шагом для извлечения вторичных ресурсов и развития экономики замкнутого цикла в России.
Он подчеркнул, что утилизация ОЭЭО требует особого подхода и профессионализма из-за их сложного состава. В соответствии с достигнутыми договоренностями стороны начнут совместную работу по созданию комплексной инфраструктуры для обращения с такими отходами в регионе.
Строительство предприятий для переработки ОЭЭО соответствует целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Это также приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в регион.
Губернатор Глеб Никитин сообщил, что ежегодно в регионе образуется 34 тысячи тонн отходов электроники, но пока нет крупных специализированных предприятий для их переработки. Новый объект позволит перерабатывать до половины своих отходов, а также часть ОЭЭО из соседних регионов.
Производительность нового предприятия составит до 36 тысяч тонн в год, а инвестиции в проект могут достигнуть 1,2–1,6 миллиарда рублей.
Павел Морозов отметил, что рад работать с регионом, который активно стремится к улучшению системы обращения с отходами. Он выразил уверенность, что новое предприятие поможет области достичь целей национального проекта «Экология».