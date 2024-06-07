nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

По Бердюжью промчался торнадо. ВИДЕО

По Бердюжью промчался торнадо. ВИДЕО

7 июня 2024, 08:30
Фото: 1MI
Сорванные крыши домов, упавшие опоры ЛЭП и оборванные провода — все это последствия стихии, обрушившейся пятницу на село Бердюжье.

По словам селян, в деревне был замечен настоящий «торнадо». Фотографиями и видео местные жители поделились в социальных сетях. На видеокадрах видно, как ветер закручивает в воронку мусор, пыль, сорванные куски кровли.

Видео: Тюмень с огоньком

Заметим, что появление такого вихря для Тюменской области — явление уникальное. Как правило, вихри характерны для стран Северной и Южной Америки. Причиной «торнадо» в Бердюжском районе стал неравномерный прогрев подстилающей поверхности и резкое изменение скорости ветра.

Фото: Тюмень с огоньком

Отметим, в Тюменской области 7 июня объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, ливни, град и сильный ветер, скорость которого будет достигать 20-25 м/с. Стихия будет бушевать на юге региона до поздней ночи.

Читайте также:
Смертельная дорога на рок-фестиваль: на трассе Екатеринбург — Тюмень разбился байкерПрямые авиарейсы запустили из Тюмени в Анталью«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Новости тюмени#Погода#Прогноз погоды#Природные явления
Подпишитесь
Пройдено более 1000 километров: последние данные по поиску пропавших детей из Тюмени
Сегодня, 07:32
Цены на свежую клубнику в Тюмени выросли на 50%. Сколько стоит килограмм ягод?
Сегодня, 03:22
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
Сегодня, 07:29
«Разбил клиенту губу и смеялся»: таксистка рассказала о наглости тюменских водителей
Сегодня, 05:58
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
Сегодня, 01:00
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
Сегодня, 08:07
"