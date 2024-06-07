По Бердюжью промчался торнадо. ВИДЕО

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По словам селян, в деревне был замечен настоящий «торнадо». Фотографиями и видео местные жители поделились в социальных сетях. На видеокадрах видно, как ветер закручивает в воронку мусор, пыль, сорванные куски кровли.
Заметим, что появление такого вихря для Тюменской области — явление уникальное. Как правило, вихри характерны для стран Северной и Южной Америки. Причиной «торнадо» в Бердюжском районе стал неравномерный прогрев подстилающей поверхности и резкое изменение скорости ветра.
Отметим, в Тюменской области 7 июня объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, ливни, град и сильный ветер, скорость которого будет достигать 20-25 м/с. Стихия будет бушевать на юге региона до поздней ночи.