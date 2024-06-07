Пик паводка пройден: в реках Тюменской области начала убывать вода

Уровень Ишима в Ильинке снизился за последние 24 часа на 4 сантиметра (665 сантиметров), в районе города Ишим — на 5 сантиметров (743 сантиметра), в районе Викулово на 7 сантиметров (979 сантиметров). В селе Абатское критическая отметка 960 сантиметров до сих пор превышена — за сутки вода убыла на 2 сантиметра, до отметки 10,23 метра выше нуля поста.