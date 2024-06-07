Пик паводка пройден: в реках Тюменской области начала убывать вода

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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За последние сутки уровень воды не изменился и остался на отметке 781 сантиметр выше нуля поста.
В Увате и селе Демьянское вода прибыла на 3 и 5 сантиметров — до 11,71 и 968 сантиметров соответственно.
Уровень Тобола и Ишима продолжает снижаться. В Ялуторовске за последние сутки вода в Тоболе убыла на 4 сантиметра (676 сантиметров), в Упорово на 4 сантиметра (744 сантиметра), в Иевлево на 2 сантиметра (778 сантиметров).
Уровень Ишима в Ильинке снизился за последние 24 часа на 4 сантиметра (665 сантиметров), в районе города Ишим — на 5 сантиметров (743 сантиметра), в районе Викулово на 7 сантиметров (979 сантиметров). В селе Абатское критическая отметка 960 сантиметров до сих пор превышена — за сутки вода убыла на 2 сантиметра, до отметки 10,23 метра выше нуля поста.
В тюменской Туре продолжается интенсивное снижение уровня воды — за сутки река обмелела на 20 сантиметров. Уровень воды составляет 290 сантиметров выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области пояснили, кто из жителей пострадавших от большой воды жителей региона получит денежные выплаты и в каком размере.