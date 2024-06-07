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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Тюменка нарушила ПДД более 70 раз за 4 месяца

Не рекорд, но все равно достойно. Тюменка нарушила ПДД более 70 раз за 4 месяца

7 июня 2024, 10:45
Фото: 1MI

Тюменка нарушила ПДД более 70 раз за 4 месяца

В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции задержали 35-летнюю мать троих детей. Она не оплатила более 70 штрафов, при этом последнюю половину заработала только за 2 прошлых месяца.

О злостной нарушительнице сообщает УГИБДД по Тюменской области. Сначала женщина нарушила ПДД 28 штрафов, на сумму 25 тысяч рублей, которые не спешила оплачивать. Ее это сделать заставили, добавив еще 28 тысяч за несвоевременную уплату.

Но и это не все. Выяснилось, что женщина за последние 2 месяца заработала еще 48 штрафов. Их тоже предстоит оплатить.

Вычислили нарушительницу при помощи камер. Сама же штрафница объяснила, что она женщина, и потому не знает, где стоят эти камеры.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Штрафы
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