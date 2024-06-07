Не рекорд, но все равно достойно. Тюменка нарушила ПДД более 70 раз за 4 месяца

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
О злостной нарушительнице сообщает УГИБДД по Тюменской области. Сначала женщина нарушила ПДД 28 штрафов, на сумму 25 тысяч рублей, которые не спешила оплачивать. Ее это сделать заставили, добавив еще 28 тысяч за несвоевременную уплату.
Но и это не все. Выяснилось, что женщина за последние 2 месяца заработала еще 48 штрафов. Их тоже предстоит оплатить.
Вычислили нарушительницу при помощи камер. Сама же штрафница объяснила, что она женщина, и потому не знает, где стоят эти камеры.
Ранее сообщалось о том, что искусственный интеллект теперь наказывает тюменских самокатчиков-нарушителей.