Не рекорд, но все равно достойно. Тюменка нарушила ПДД более 70 раз за 4 месяца

О злостной нарушительнице сообщает УГИБДД по Тюменской области. Сначала женщина нарушила ПДД 28 штрафов, на сумму 25 тысяч рублей, которые не спешила оплачивать. Ее это сделать заставили, добавив еще 28 тысяч за несвоевременную уплату.