На ПМЭФ-2024 открылась выставка «Наука в лицах»

Он добавил, что в мероприятиях Десятилетия науки и технологий приняли участие более 30 млн человек, поскольку интерес, который проявляют россияне к науке, обусловлен действиями по популяризации достижений, сделанных молодыми учеными. Чернышенко напомнил, что президент неоднократно называл одной из важнейших задач обеспечение возможности для самореализации талантов, и выставка наглядно показывает, как эти возможности были реализованы в совершенно конкретных научных открытиях и проектах.