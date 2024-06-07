На ПМЭФ-2024 открылась выставка «Наука в лицах»

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Присутствующий на открытии выставки заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул актуальность таких проектов для решения задач Десятилетия науки и технологий. Об этом пишет newsnn.ru.
Он добавил, что в мероприятиях Десятилетия науки и технологий приняли участие более 30 млн человек, поскольку интерес, который проявляют россияне к науке, обусловлен действиями по популяризации достижений, сделанных молодыми учеными. Чернышенко напомнил, что президент неоднократно называл одной из важнейших задач обеспечение возможности для самореализации талантов, и выставка наглядно показывает, как эти возможности были реализованы в совершенно конкретных научных открытиях и проектах.
«Наши научные звезды и молодые звездочки будут являться примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые захотят связать свою судьбу с наукой», — добавил Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства еще отметил и эффективность мероприятий Десятилетия науки и технологий. Так, согласно опросам, около 65% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свое будущее с российской наукой.
Выставка «Наука в лицах» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации, и проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.