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Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

На ПМЭФ-2024 открылась выставка «Наука в лицах»

На ПМЭФ-2024 открылась выставка «Наука в лицах»

7 июня 2024, 19:26
Фото: photo.roscongress.org
На ПМЭФ-2024 открылась выставка «Наука в лицах». Галерея включает портреты 24 ведущих российских ученых, инженеров, авторов высокотехнологичных разработок — лауреатов премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2023 год. Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.

Присутствующий на открытии выставки заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул актуальность таких проектов для решения задач Десятилетия науки и технологий. Об этом пишет newsnn.ru.

Он добавил, что в мероприятиях Десятилетия науки и технологий приняли участие более 30 млн человек, поскольку интерес, который проявляют россияне к науке, обусловлен действиями по популяризации достижений, сделанных молодыми учеными. Чернышенко напомнил, что президент неоднократно называл одной из важнейших задач обеспечение возможности для самореализации талантов, и выставка наглядно показывает, как эти возможности были реализованы в совершенно конкретных научных открытиях и проектах.

«Наши научные звезды и молодые звездочки будут являться примером для тысяч мальчишек и девчонок, которые захотят связать свою судьбу с наукой», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Зампред правительства еще отметил и эффективность мероприятий Десятилетия науки и технологий. Так, согласно опросам, около 65% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свое будущее с российской наукой.

Выставка «Наука в лицах» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации, и проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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