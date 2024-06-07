Молодым тюменским ученым помогают внедрять инновационные разработки

«Мы продолжим взаимодействие в сфере развития инноваций, чтобы через наш межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр связать разработки молодых ученых с реальным производством. У нас есть инструменты, которые позволяют „доращивать“ научные разработки и сопровождать их до этапа практического внедрения», — прокомментировал Андрей Пантелеев.