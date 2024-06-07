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Posted 7 июня, 06:04

Published 7 июня, 06:04

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Молодым тюменским ученым помогают внедрять инновационные разработки

Молодым тюменским ученым помогают внедрять инновационные разработки

7 июня 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney
На ПМЭФ-2024 власти Тюменской области подписали соглашение с Фондом содействия инновациям. Документ скрепляет сотрудничество между сторонами в развитии предпринимательства в научно-технической сфере и реализацию научно-инновационных проектов. Об этом накануне сообщил Информцентр правительства ТО.

Подписи под документом поставили заместитель Губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

«Мы продолжим взаимодействие в сфере развития инноваций, чтобы через наш межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр связать разработки молодых ученых с реальным производством. У нас есть инструменты, которые позволяют „доращивать“ научные разработки и сопровождать их до этапа практического внедрения», — прокомментировал Андрей Пантелеев.

В 2023 году тюменские исследователи уже получили от Фонда содействия инновациям гранты на общую сумму порядка 36 миллионов рублей.

«Тюменская область готова софинансировать поддержку молодых ииноваторов», — подчеркнул заместитель Губернатора.

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