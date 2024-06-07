Молодым тюменским ученым помогают внедрять инновационные разработки

Posted 7 июня, 06:04
Published 7 июня, 06:04
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Подписи под документом поставили заместитель Губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.
«Мы продолжим взаимодействие в сфере развития инноваций, чтобы через наш межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр связать разработки молодых ученых с реальным производством. У нас есть инструменты, которые позволяют „доращивать“ научные разработки и сопровождать их до этапа практического внедрения», — прокомментировал Андрей Пантелеев.
В 2023 году тюменские исследователи уже получили от Фонда содействия инновациям гранты на общую сумму порядка 36 миллионов рублей.
«Тюменская область готова софинансировать поддержку молодых ииноваторов», — подчеркнул заместитель Губернатора.