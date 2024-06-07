Илья Баланин: Цифровизация даст новые возможности для застрахованных в ОМС

В прошлом году 108,5 миллиона человек были проинформированы о праве на профилактический медицинский осмотр, из которых 82,1 миллиона прошли эти мероприятия. К началу мая 2024 года более 52 миллионов человек получили уведомления, а диспансеризацию прошли почти 35 миллионов.