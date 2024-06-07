Илья Баланин: Цифровизация даст новые возможности для застрахованных в ОМС

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Эта платформа позволяет гражданам оформлять медицинские услуги в электронном формате, что значительно повышает открытость и эффективность системы.
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда Илья Баланин отметил, что региональные системы создавались с разной скоростью и с использованием разных технологий. Теперь необходимо объединить все данные и функциональность системы на единой платформе, сообщает ria.ru.
С 1 декабря 2022 года ФОМС начал выпускать цифровые медицинские полисы, внедрив Федеральный единый регистр застрахованных (ЕРЗ). Более 17 миллионов человек уже получили полисы в цифровом формате и бумажных носителей у них нет.
Цифровой медицинский профиль пациента (ЦМП) функционирует как гибридное хранилище данных, включающее информацию о страховании, оказанных медицинских услугах и электронных медицинских картах. Это позволяет выявлять категории рисков для каждого застрахованного. Баланин подчеркнул, что такой профиль особенно важен в экстренных ситуациях, требующих быстрого доступа к медицинской информации.
В прошлом году 108,5 миллиона человек были проинформированы о праве на профилактический медицинский осмотр, из которых 82,1 миллиона прошли эти мероприятия. К началу мая 2024 года более 52 миллионов человек получили уведомления, а диспансеризацию прошли почти 35 миллионов.
В этом году в тарифы ОМС включены расходы на работу искусственного интеллекта при анализе маммограмм. За первые четыре месяца ИИ проанализировал 15% от общего числа маммографий, проведенных в рамках диспансеризации. Баланин подчеркнул, что ИИ востребован в медицинской практике и будет применяться в других областях.