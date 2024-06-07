Буцаев: В ЯНАО будут работать 3 мусоросортировочных комплекса

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Договор подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и зампредседателя правления Совкомбанка Михаил Автухов, пишет muksun.fm.
Буцаев рассказал, что общая мощность этих комплексов составит 203 000 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Все проекты реализуются на основе концессионных соглашений. Финансирование берёт на себя Совкомбанк, который приобретёт выпущенные РЭО облигации.
Гендиректор РЭО отметил, что реализация данных проектов позволит достичь целевых показателей нацпроекта «Экология» в Ямало-Ненецком автономном округе. Мусоросортировочные предприятия будут построены в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. В рамках данного проекта предстоит создать и участки компостирования органики.
Дмитрий Артюхов напомнил о планах по достижению 100%-ной сортировки ТКО к 2030 году в России. По его словам, концессии и льготное финансирование строительства мусоросортировочных комплексов на Ямале позволит существенно улучшить систему обращения с ТКО в округе.
В свою очередь, Михаил Автухов отметил важность поддержки проектов в сфере ТКО. Он заявил, что Совкомбанк разделяет так называемую зелёную повестку, в том числе в сфере реализации проектов ЖКХ и обращения с ТКО. Кроме этого, Автухов акцентировал внимание на вкладе Российского экологического оператора в создание комплексной системы обращения с отходами в стране.
Отмечается, что РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.