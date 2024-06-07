Буцаев: В ЯНАО будут работать 3 мусоросортировочных комплекса

В свою очередь, Михаил Автухов отметил важность поддержки проектов в сфере ТКО. Он заявил, что Совкомбанк разделяет так называемую зелёную повестку, в том числе в сфере реализации проектов ЖКХ и обращения с ТКО. Кроме этого, Автухов акцентировал внимание на вкладе Российского экологического оператора в создание комплексной системы обращения с отходами в стране.