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Буцаев: В ЯНАО будут работать 3 мусоросортировочных комплекса

Буцаев: В ЯНАО будут работать 3 мусоросортировочных комплекса

7 июня 2024, 12:14
Фото: reo.ru
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Российский экологический оператор (РЭО), Совкомбанк и администрация Ямало-Ненецкого автономного округа заключили соглашение о финансировании трех объектов сортировки мусора на Ямале.

Договор подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и зампредседателя правления Совкомбанка Михаил Автухов, пишет muksun.fm.

Буцаев рассказал, что общая мощность этих комплексов составит 203 000 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Все проекты реализуются на основе концессионных соглашений. Финансирование берёт на себя Совкомбанк, который приобретёт выпущенные РЭО облигации.

Гендиректор РЭО отметил, что реализация данных проектов позволит достичь целевых показателей нацпроекта «Экология» в Ямало-Ненецком автономном округе. Мусоросортировочные предприятия будут построены в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. В рамках данного проекта предстоит создать и участки компостирования органики.

Дмитрий Артюхов напомнил о планах по достижению 100%-ной сортировки ТКО к 2030 году в России. По его словам, концессии и льготное финансирование строительства мусоросортировочных комплексов на Ямале позволит существенно улучшить систему обращения с ТКО в округе.

В свою очередь, Михаил Автухов отметил важность поддержки проектов в сфере ТКО. Он заявил, что Совкомбанк разделяет так называемую зелёную повестку, в том числе в сфере реализации проектов ЖКХ и обращения с ТКО. Кроме этого, Автухов акцентировал внимание на вкладе Российского экологического оператора в создание комплексной системы обращения с отходами в стране.

Отмечается, что РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.

#Общество
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