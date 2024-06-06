Жители Тюменской области могут проконсультироваться по вопросам СВО на госуслугах

Posted 6 июня, 11:57
Published 6 июня, 11:57
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
Через госуслуги можно записаться к специалисту фонда, который может дать подробную консультацию по всем мерам поддержки, помочь собрать пакет документов и оформить положенную выплату или льготу.
Консультационные услуги оказывает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Тюменской области.
Основные темы консультаций:
Также участники СВО, ветераны боевых действий с инвалидностью смогут подробнее узнать о получении медицинской помощи, реабилитации, паллиативной помощи, обеспечении техническими средствами реабилитации и т. д.
Члены семей участников СВО могут узнать в фонде какую помощь им могут предоставить, например, как получить удостоверение члена семьи погибшего или умершего ветерана боевых действий.
Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области.