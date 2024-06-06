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Posted 6 июня, 11:57

Published 6 июня, 11:57

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

Жители Тюменской области могут проконсультироваться по вопросам СВО на госуслугах

Жители Тюменской области могут проконсультироваться по вопросам СВО на госуслугах

6 июня 2024, 11:57
Фото: 1MI
На портале госуслуг появилась новая функция — консультация ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Услугу оказывает фонд «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Через госуслуги можно записаться к специалисту фонда, который может дать подробную консультацию по всем мерам поддержки, помочь собрать пакет документов и оформить положенную выплату или льготу.

Консультационные услуги оказывает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Тюменской области.

Основные темы консультаций:

  • Получение удостоверения ветерана боевых действий.
  • Юридическая помощь.
  • Психолого-психотерапевтическая помощь.
  • Обучение, переобучение, повышение квалификации.
  • Трудоустройство.
  • Участие в мероприятиях — патриотических, культурно-массовых, спортивных.

Также участники СВО, ветераны боевых действий с инвалидностью смогут подробнее узнать о получении медицинской помощи, реабилитации, паллиативной помощи, обеспечении техническими средствами реабилитации и т. д.

Члены семей участников СВО могут узнать в фонде какую помощь им могут предоставить, например, как получить удостоверение члена семьи погибшего или умершего ветерана боевых действий.

Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области.

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