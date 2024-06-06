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Posted 6 июня, 15:53

Published 6 июня, 15:53

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Власти Тюменской области заключили соглашение, важное для развития регионального АПК

Власти Тюменской области заключили соглашение, важное для развития регионального АПК

6 июня 2024, 15:53
Фото: nashgorod.ru
Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «Росагролизинг». Документ был подписана главой региона Александром Моором и гендиректором общества Павлом Косовым во время ПМЭФ-2024, сообщает Информцентр правительства ТО.

Соглашение нацелено на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество для увеличения объема производства сельхозпродукции путем оснащения предприятий агропромышленного комплекса Тюменской области современными средствами производства. Предприятия АПК будут оснащаться современной техникой и оборудованием, в том числе — на условия лизинга — основная цель соглашения между правительством Тюменской области и АО «Росагролизинг».

Александр Моор считает, что для переоснащения аграрной отрасли региона очень важен механизм лизинга, у которого есть свои преимущества: аграрии имеют возможность не выводить крупные финансовые средства из оборота, а сразу же направлять их на развитие бизнеса.

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