Власти Тюменской области заключили соглашение, важное для развития регионального АПК

Posted 6 июня, 15:53
Published 6 июня, 15:53
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Соглашение нацелено на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество для увеличения объема производства сельхозпродукции путем оснащения предприятий агропромышленного комплекса Тюменской области современными средствами производства. Предприятия АПК будут оснащаться современной техникой и оборудованием, в том числе — на условия лизинга — основная цель соглашения между правительством Тюменской области и АО «Росагролизинг».
Александр Моор считает, что для переоснащения аграрной отрасли региона очень важен механизм лизинга, у которого есть свои преимущества: аграрии имеют возможность не выводить крупные финансовые средства из оборота, а сразу же направлять их на развитие бизнеса.