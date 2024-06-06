Вице-губернатор Югры Ислаев проинспектировал больничный комплекс в Нижневартовске

Главврач НОКБ Алексей Сатинов лично провел экскурсию по блоку «А», где показал посетителям современные операционные, палаты реабилитации, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, и актовый зал для научных конференций. Стоит отметить, что строительно-монтажные работы в комплексе почти завершены, над исполнительной документацией еще ведется работа. По словам Азата Ислаева, в течение полутора месяцев строительные работы будут полностью завершены. Осталось только устранить замечания жилищно-строительного надзора и привести исполнительную документацию в соответствие с проектными решениями. Ислаев подчеркнул колоссальный объем работы, которую предстоит выполнить, — это 190 томов. Дальше дело за медиками, которые будут заниматься лицензированием, и ответственными службами по регистрации прав собственности на вновь созданные корпуса.