Вице-губернатор Югры Ислаев проинспектировал больничный комплекс в Нижневартовске

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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По результатам проверки стало известно, что два корпуса «А» и «Б», которые еще не введены в эксплуатацию, будут готовы к сдаче в течение 1,5 месяца, пишет muksun.fm.
Кроме Азата Ислаева нижневартовскую больницу посетили вице-губернатор Ольга Литова, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко и депутат Думы Югры, представитель Общероссийского народного фронта Владимир Зиновьев.
Главврач НОКБ Алексей Сатинов лично провел экскурсию по блоку «А», где показал посетителям современные операционные, палаты реабилитации, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, и актовый зал для научных конференций. Стоит отметить, что строительно-монтажные работы в комплексе почти завершены, над исполнительной документацией еще ведется работа. По словам Азата Ислаева, в течение полутора месяцев строительные работы будут полностью завершены. Осталось только устранить замечания жилищно-строительного надзора и привести исполнительную документацию в соответствие с проектными решениями. Ислаев подчеркнул колоссальный объем работы, которую предстоит выполнить, — это 190 томов. Дальше дело за медиками, которые будут заниматься лицензированием, и ответственными службами по регистрации прав собственности на вновь созданные корпуса.
Вице-губернатор Югры Ольга Литова, ответственная за жилищно-строительный надзор, отметила положительную динамику ввода объекта за последние два месяца. Владимир Зиновьев выразил уверенность в команде Ислаева и отметил, что процесс строительства можно было сделать более открытым для граждан.
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что нижневартовский объект будет готов к эксплуатации этим летом. Отметим, что сроки сдачи больничного комплекса переносились несколько раз.
В своем обращении к журналистам местных СМИ Ольга Литова попросила их корректно представлять информацию. Она подчеркнула, что завершается процесс передачи объекта в эксплуатацию, а не строительство больницы, которая практически готова и уже успешно обслуживает пациентов.