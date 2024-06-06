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В Тюмени прокурора наказали за обыск в микрокредитной компании

В Тюмени прокурора наказали за обыск в микрокредитной компании

6 июня 2024, 12:52
Фото: 1MI
Старший помощник прокурора надзорного ведомства Калининского округа Тюмени Станислав Трушников провел незаконный обыск в офисе коммерческой фирмы. Об этом гласит решение арбитражного суда Тюменской области.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов дела, старший помощник прокурора пришел с проверкой в ООО «Объединенные кредитные сервисы», подозревая компания в незаконном осуществлении микрофинансовой деятельности. В офисе компании на момент визита Трушникова были лишь рядовые сотрудники, которые не могли по требованию сотрудника прокуратуры предоставить нужной информации и документов.

В решении суда отмечается, что представитель власти, не дожидаясь приезда директора фирмы, самостоятельно открыл ящики стола и изъял документацию. Суд посчитал такие действия незаконными и встал на сторону бизнеса. Теперь Министерству финансов России за прокуратуру Калининского округа придется выплатить три тысячи рублей компании, которые та потратила на государственную пошлину.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский застройщик на налогах обокрал государство на 120 миллионов рублей.

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