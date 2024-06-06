В Тюмени прокурора наказали за обыск в микрокредитной компании

Как стало известно из материалов дела, старший помощник прокурора пришел с проверкой в ООО «Объединенные кредитные сервисы», подозревая компания в незаконном осуществлении микрофинансовой деятельности. В офисе компании на момент визита Трушникова были лишь рядовые сотрудники, которые не могли по требованию сотрудника прокуратуры предоставить нужной информации и документов.