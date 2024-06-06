Тюменский застройщик на налогах обокрал государство на 120 миллионов рублей

О завершении расследования уголовного дела сообщили в СК РФ по Тюменской области. При этом, как выяснили следователи, занимался подозреваемый продажей металлопроката и стройматериалов, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации за 2019 год при помощи подставной компании, которая якобы занималась финансовой деятельностью.