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Тюменский застройщик на налогах обокрал государство на 120 миллионов рублей

Тюменский застройщик на налогах обокрал государство на 120 миллионов рублей

6 июня 2024, 11:17
Фото: 1MI
В Тюмени в суд передали дело для рассмотрения в отношении тюменского застройщика, занимавшегося черной бухгалтерией и не платившем налоги.

О завершении расследования уголовного дела сообщили в СК РФ по Тюменской области. При этом, как выяснили следователи, занимался подозреваемый продажей металлопроката и стройматериалов, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации за 2019 год при помощи подставной компании, которая якобы занималась финансовой деятельностью.

После этого бизнесмен перешел на черную бухгалтерию, представив в налоговую данные о работе организации и затратах его дела, которые не соответствовали действительности. Таким образом, себе присвоил предприниматель больше 120 миллионов налогов.

На имущество обвиняемого наложили арест, а дело отправили в суд для рассмотрения. Грозит неплательщику штраф в размере неуплаченных налогов и компенсации, а также срок до 4 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени строитель не заплатил налогов на 50 миллионов и отделался штрафом

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Налоги#Уклонение от уплаты налогов
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