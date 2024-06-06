Тюменский застройщик на налогах обокрал государство на 120 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
О завершении расследования уголовного дела сообщили в СК РФ по Тюменской области. При этом, как выяснили следователи, занимался подозреваемый продажей металлопроката и стройматериалов, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации за 2019 год при помощи подставной компании, которая якобы занималась финансовой деятельностью.
После этого бизнесмен перешел на черную бухгалтерию, представив в налоговую данные о работе организации и затратах его дела, которые не соответствовали действительности. Таким образом, себе присвоил предприниматель больше 120 миллионов налогов.
На имущество обвиняемого наложили арест, а дело отправили в суд для рассмотрения. Грозит неплательщику штраф в размере неуплаченных налогов и компенсации, а также срок до 4 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени строитель не заплатил налогов на 50 миллионов и отделался штрафом