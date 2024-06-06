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Posted 6 июня, 09:16

Published 6 июня, 09:16

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Свыше 313 тысяч тюменцев прошли профосмотры и диспансеризацию с начала года

Свыше 313 тысяч тюменцев прошли профосмотры и диспансеризацию с начала года

6 июня 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
С января по май 2024 года профосмотры и диспансеризацию прошли 313 781 житель Тюменской области. Об этом «Нашему городу» сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Выявлено впервые 19 871 заболевания, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 7470 случаев, 981 случай ишемической болезни сердца, 1630 случаев цереброваскулярной болезни, 1379 случаев сахарного диабета, 723 случая злокачественных новообразований, из них на ранней стадии — 566.

Активнее всего диспансеризацию проходят жители Вагайского, Сладковского, Ярковского, Аромашевского, Абатского районов.

Профилактические медицинские осмотры активно проходят жители города Тюмени, Упоровского, Голышмановского, Бердюжского, Заводоуковского районов.

В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения — 10 081, второе место — прочие заболевания — 4 200, третье место — болезни органов пищеварения — 1 692.

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