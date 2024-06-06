Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области: ожидается град

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
В течение дня температура воздуха составит +23…+28, местами до +17. Ночью столбики термометров покажут +12…+17.
Непогода будет бушевать на территории региона в течение двух дней — в пятницу синоптики также обещают грозы, дожди, град и ветер с порывами до 16 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +20…+25, местами до +15, ночью +7…+12.
В Тюмени в четверг в течение дня пойдут дожди с грозами, максимальная температура воздуха составит +20….+24. В пятницу в областной столице ожидается небольшое похолодание — до +18….+20 и дожди.