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Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

В Тюменской области 6 июня ожидается сильный ветер и грозы

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области: ожидается град

6 июня 2024, 03:57
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области 6 июня ожидается сильный ветер и грозы

Грозы, дожди и ветер с порывами до 18-20 м/с обрушался в четверг, 6 июня, на юге Тюменской области. По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу, в отдельный районах возможет град.

В течение дня температура воздуха составит +23…+28, местами до +17. Ночью столбики термометров покажут +12…+17.

Непогода будет бушевать на территории региона в течение двух дней — в пятницу синоптики также обещают грозы, дожди, град и ветер с порывами до 16 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +20…+25, местами до +15, ночью +7…+12.

В Тюмени в четверг в течение дня пойдут дожди с грозами, максимальная температура воздуха составит +20….+24. В пятницу в областной столице ожидается небольшое похолодание — до +18….+20 и дожди.

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