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РЭО: В Тульской области построят кластер перерабатывающих предприятий

РЭО: В Тульской области построят кластер перерабатывающих предприятий

6 июня 2024, 09:46
Фото: 1MI
Российский экологический оператор и администрация Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отходами. Целью этого партнерства является создание в регионе кластера перерабатывающих предприятий, которые будут получать вторсырье для производства новой продукции.

Соглашение было подписано 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума директором РЭО Денисом Буцаевым и временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым, передает gorod55.ru.

Буцаев подчеркнул, что у региона есть все шансы досрочно достичь показателей 2030 года по переработке и утилизации отходов. Что касается заключенного соглашения, то отдельное внимание уделяется иным видам отходов, что позволит в рамках формирования в стране экономики замкнутого цикла создать в Тульской области кластер перерабатывающих предприятий, которые обеспечат производство новых видов продукции на основе вторсырья.

Соглашение подразумевает сотрудничество в реализации инвестиционных проектов по накоплению, обработке и утилизации отходов, а также по созданию и реконструкции предприятий, использующих в производстве вторичное сырье.

Дмитрий Миляев отметил, что РЭО играет не последнюю роль в совершенствовании системы обращения с ТКО в области и создании объектов, соответствующих требованиям в сфере охраны окружающей среды. Он добавил, что правительство Тульской области продолжит плодотворное взаимодействие с РЭО.

На встрече обсуждались инвестпроект по строительству комплексного объекта по обращению с ТКО в Узловском районе, проведение в регионе отраслевого мероприятия в следующем месяце, а также ввод в эксплуатацию комплекса по переработке отходов в Туле.

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