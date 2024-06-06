РЭО: В Тульской области построят кластер перерабатывающих предприятий

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:46
Соглашение было подписано 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума директором РЭО Денисом Буцаевым и временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым, передает gorod55.ru.
Буцаев подчеркнул, что у региона есть все шансы досрочно достичь показателей 2030 года по переработке и утилизации отходов. Что касается заключенного соглашения, то отдельное внимание уделяется иным видам отходов, что позволит в рамках формирования в стране экономики замкнутого цикла создать в Тульской области кластер перерабатывающих предприятий, которые обеспечат производство новых видов продукции на основе вторсырья.
Соглашение подразумевает сотрудничество в реализации инвестиционных проектов по накоплению, обработке и утилизации отходов, а также по созданию и реконструкции предприятий, использующих в производстве вторичное сырье.
Дмитрий Миляев отметил, что РЭО играет не последнюю роль в совершенствовании системы обращения с ТКО в области и создании объектов, соответствующих требованиям в сфере охраны окружающей среды. Он добавил, что правительство Тульской области продолжит плодотворное взаимодействие с РЭО.
На встрече обсуждались инвестпроект по строительству комплексного объекта по обращению с ТКО в Узловском районе, проведение в регионе отраслевого мероприятия в следующем месяце, а также ввод в эксплуатацию комплекса по переработке отходов в Туле.