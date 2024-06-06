РЭО: В Тульской области построят кластер перерабатывающих предприятий

Буцаев подчеркнул, что у региона есть все шансы досрочно достичь показателей 2030 года по переработке и утилизации отходов. Что касается заключенного соглашения, то отдельное внимание уделяется иным видам отходов, что позволит в рамках формирования в стране экономики замкнутого цикла создать в Тульской области кластер перерабатывающих предприятий, которые обеспечат производство новых видов продукции на основе вторсырья.