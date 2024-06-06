РЭО и ВСК будут совместно страховать концессионные проекты в сфере ТКО

Александр Тарновский отметил, что применение успешных практик страхования в области переработки ТКО может стать дополнительной гарантией при строительстве объектов по переработке отходов в рамках концессий. Эти меры также окажут положительное влияние на страховой рынок в целом, поскольку появятся новые специализированные продукты. Тарновский выразил уверенность в продуктивности сотрудничества с РЭО. Глава ВСК надеется, что такое взаимодействие позволит внести вклад компании в реализацию экологических инициатив.