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РЭО и ВСК будут совместно страховать концессионные проекты в сфере ТКО

РЭО и ВСК будут совместно страховать концессионные проекты в сфере ТКО

6 июня 2024, 18:50
Фото: reo.ru
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 6 июня.

Денис Буцаев отметил успешность и востребованность механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в виде концессий в сфере обращения с отходами. Российские регионы активно заключают концессионные соглашения для строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подписание договора с ВСК направлено на снижение рисков, связанных с реализацией концессионных проектов, пишет gorod55.ru.

Александр Тарновский отметил, что применение успешных практик страхования в области переработки ТКО может стать дополнительной гарантией при строительстве объектов по переработке отходов в рамках концессий. Эти меры также окажут положительное влияние на страховой рынок в целом, поскольку появятся новые специализированные продукты. Тарновский выразил уверенность в продуктивности сотрудничества с РЭО. Глава ВСК надеется, что такое взаимодействие позволит внести вклад компании в реализацию экологических инициатив.

РЭО и Страховой Дом ВСК договорились сотрудничать в целях развития страховых проектов и стимулирования применения инструментов страхования при создании инфраструктуры ТКО. В рамках договоренности также предусмотрено страхование ответственности концессионеров по выполнению концессионных соглашений.

Напомним, что ключевой целью Российского экологического оператора является создание комплексной системы обращения с ТКО в России. В рамках нацпроекта «Экология» установлены цели: 100%-ная переработка мусора и сокращение объема захоронения отходов на полигонах на 50%. Эти меры позволят уменьшить экологическую нагрузку на население. Показатели должны быть достигнуты к 2030 году. Данные задачи согласуются с принципами построения экономики замкнутого цикла.

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