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РЭО и турецкая компания запустят систему сбора и утилизации текстиля в России

РЭО и турецкая компания запустят систему сбора и утилизации текстиля в России

6 июня 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
В ходе Петербургского международного экономического форума глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и основатель компании AJ International Group из Турции Абдулжелил Шерифоглу подписали соглашение о создании системы сбора и переработки отходов текстильных изделий в городах РФ.

Документ между сторонами был подписан 6 июня текущего года.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что только около 1% отходов текстильных изделий в Российской Федерации подвергается переработке, система сбора данных отходов развита на самом минимальном уровне, сообщает 56orb.ru. Для того чтобы создать экономику замкнутого цикла в стране, необходимо эффективно организовать инфраструктуру для сбора текстильных отходов. Однако для стимулирования сбора таких отходов и создания необходимой инфраструктуры также требуется строительство объектов для утилизации текстильных отходов. Российский экологический оператор совместно с турецкой компанией AJ International Group будет заниматься развитием инфраструктуры для сбора и утилизации текстильных отходов на территории Российской Федерации.

Сотрудничество между компаниями AJ International Group и Российским экологическим оператором направлено на модернизацию системы обращения с текстильными отходами, сокращение объемов захоронения таких отходов и улучшение экологической ситуации.

Заключенное соглашение предполагает реализацию проекта по строительству предприятий, которые будут заниматься утилизацией текстильных отходов на территории России и целой системы по сбору бывших в употреблении текстильных изделий. Объекты по утилизации текстильных отходов будут построены на территории Москвы или Московской области.

Компания уже начала устанавливать боксы по приему одежды от граждан в подмосковных городах.

AJ International Group специализируется на восстановлении и переработке одежды, бывшей в употреблении. У компании построены собственные центры сбора и переработки отходов из текстиля в Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Южной Корее и других странах.

ППК «Российский экологический оператор» выступает в качестве экологического партнера XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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