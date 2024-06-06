РЭО и турецкая компания запустят систему сбора и утилизации текстиля в России

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что только около 1% отходов текстильных изделий в Российской Федерации подвергается переработке, система сбора данных отходов развита на самом минимальном уровне, сообщает 56orb.ru. Для того чтобы создать экономику замкнутого цикла в стране, необходимо эффективно организовать инфраструктуру для сбора текстильных отходов. Однако для стимулирования сбора таких отходов и создания необходимой инфраструктуры также требуется строительство объектов для утилизации текстильных отходов. Российский экологический оператор совместно с турецкой компанией AJ International Group будет заниматься развитием инфраструктуры для сбора и утилизации текстильных отходов на территории Российской Федерации.