РЭО: Для развития в России ЭЗЦ необходимо 100 тыс. специалистов до 2030 года

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
По информации издания 56orb.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил большой дефицит кадров почти во всех технологических отраслях. По данным Российского экологического оператора, только до 2030 года потребность в специалистах, занимающихся циркулярной экономикой, достигнет примерно 100 тысяч человек. Причем это специалисты, занятые в различных направлениях: юристы, финансисты, экономисты, а также люди, знающие, что такое технологии.
Российский экологический оператор в 2021 году для подготовки специалистов создал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В него вошли около 40 вузов Российской Федерации, начиная от ведущих московских и заканчивая техническими профучилищами, где осуществляется подготовка специалистов по модульным программам РЭО.
Денис Буцаев также рассказал о будущем сырьевом переделе в рамках построения экономики замкнутого цикла. По его словам, вместо привычных видов сырья будет использоваться другое — вторичное сырье. Буцаев отметил, что необходимо экономически предусмотреть вспомогательные элементы субсидирования стоимости вторичного сырья, чтобы она сильно не отличалась от цены на оригинальное сырье. По мнению Буцаева, источником финансирования могут стать средства от реформы расширенной ответственности производителей — экологический сбор.
Буцаев добавил, что при строительстве заводов в пределах 5 — 7 лет основные инвестиции, приходящие из экологического сбора, уже будут сделаны. В последующем экосбор должен стать так называемым фондом, который пополняется на регулярной основе. Он должен компенсировать операционные издержки циркулярной экономики, позволяющей держать вторичное сырье в пределах цен, которые обеспечивают возможность конкурировать с оригинальным сырьем.