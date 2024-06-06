РЭО: Для развития в России ЭЗЦ необходимо 100 тыс. специалистов до 2030 года

По информации издания 56orb.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил большой дефицит кадров почти во всех технологических отраслях. По данным Российского экологического оператора, только до 2030 года потребность в специалистах, занимающихся циркулярной экономикой, достигнет примерно 100 тысяч человек. Причем это специалисты, занятые в различных направлениях: юристы, финансисты, экономисты, а также люди, знающие, что такое технологии.