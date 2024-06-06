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В Тюмени из-за КРТ хотят снести 10 домов

Ради реновации в Тюмени хотят снести 10 домов

6 июня 2024, 07:58
Фото: 1MI

В Тюмени из-за КРТ хотят снести 10 домов

Реализацию программы комплексного развития территорий власти планируют провести на двух участках — в границе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября и Таврической, Клары Цеткин, Щербакова.

Согласно разработанным проектам, в районе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября КРТ проведут на участке площадью 2,37 гектара. Под снос там попадут семь многоквартирных домов, в том числе три аварийных, и одно нежилое здание. Там построят новые ЖК и спортплощадку.

В районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова реновацию проведут на участке площадью 1,08 гектар. Будет снесено три дома, в том числе один неаварийный.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени ради КРТ заберут дом и земельный участок у горожан в районе ТРЦ «Вояж». Там построят возведут новые игровые и вспомогательные площадки дошкольных учреждений.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Снос домов#Реновация#КРТ
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