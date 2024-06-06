Ради реновации в Тюмени хотят снести 10 домов

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Согласно разработанным проектам, в районе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября КРТ проведут на участке площадью 2,37 гектара. Под снос там попадут семь многоквартирных домов, в том числе три аварийных, и одно нежилое здание. Там построят новые ЖК и спортплощадку.
В районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова реновацию проведут на участке площадью 1,08 гектар. Будет снесено три дома, в том числе один неаварийный.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени ради КРТ заберут дом и земельный участок у горожан в районе ТРЦ «Вояж». Там построят возведут новые игровые и вспомогательные площадки дошкольных учреждений.