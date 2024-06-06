Ради реновации в Тюмени хотят снести 10 домов

Согласно разработанным проектам, в районе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября КРТ проведут на участке площадью 2,37 гектара. Под снос там попадут семь многоквартирных домов, в том числе три аварийных, и одно нежилое здание. Там построят новые ЖК и спортплощадку.