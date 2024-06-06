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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Тюменцы предлагают выдвинуть на пост мэра уроженку города Алену Водонаеву

Народ сделал свой выбор. Тюменцы предлагают выдвинуть на пост мэра Алену Водонаеву

6 июня 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцы предлагают выдвинуть на пост мэра уроженку города Алену Водонаеву

Тюменцы нашли своего кандидата на пост мэра Тюмени. Большая часть жителей города предложили отправить руководить городом бывшую участницу Дома-2, уроженку Тюмени Алену Водонаеву.

О желанном градоначальнике среди тюменцев сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки». Обсуждения о кандидатуре Водонаевой началось в тюменских телеграм-каналах, а после даже был запущен опрос среди жителей города, стоит ли выдвигать участницу Дома-2 на пост главы города. 76% респондентов сообщили, что за.

При этом на такую шумиху отреагировала и сама телеведущая. В своем телеграм — канале написала «Ору», отметив чувство юмора своих земляков.

Ранее сообщалось о том, что из-за паводка слег с сердечными проблемами мэр Ишима Федор Шишкин.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Мэр#Алена Водонаева
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