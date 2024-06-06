Народ сделал свой выбор. Тюменцы предлагают выдвинуть на пост мэра Алену Водонаеву

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
О желанном градоначальнике среди тюменцев сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки». Обсуждения о кандидатуре Водонаевой началось в тюменских телеграм-каналах, а после даже был запущен опрос среди жителей города, стоит ли выдвигать участницу Дома-2 на пост главы города. 76% респондентов сообщили, что за.
При этом на такую шумиху отреагировала и сама телеведущая. В своем телеграм — канале написала «Ору», отметив чувство юмора своих земляков.
Ранее сообщалось о том, что из-за паводка слег с сердечными проблемами мэр Ишима Федор Шишкин.