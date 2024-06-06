Народ сделал свой выбор. Тюменцы предлагают выдвинуть на пост мэра Алену Водонаеву

О желанном градоначальнике среди тюменцев сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки». Обсуждения о кандидатуре Водонаевой началось в тюменских телеграм-каналах, а после даже был запущен опрос среди жителей города, стоит ли выдвигать участницу Дома-2 на пост главы города. 76% респондентов сообщили, что за.