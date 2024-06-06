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Updated Сегодня, 10:57

МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта «Технологии добра»

МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта «Технологии добра»

6 июня 2024, 10:55
Фото: Павел Гофман
Реклама. ПАО «МегаФон» . erid: LjN8KRBBY
МегаФон и Совкомбанк стали партнерами в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). Компания выступит телеком-партнером проекта и предоставит через платформу свои услуги благотворительным организациям.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На сайте проекта (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора уже доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе.

Реализация программы позволит организациям-партнерам платформы «Технологии добра» получать услуги МегаФона в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. На сегодняшний день платформой «Технологии добра» пользуются свыше 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности. Партнерство МегаФона и Совкомбанка в рамках «Технологий добра» предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.

Платформа «Технологии добра» — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект. МегаФон, как ведущий оператор мобильной связи, будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов, — пояснил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения.

МегаФон активно участвует в различных благотворительных проектах с момента начала своей деятельности.

Мы рады присоединению к проекту «Технологии добра» одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы, — прокомментировал подписание документа генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

Отметим, одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания реализует проект «Будущее зависит от тебя» — всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом «Хранители детства» запущен проект «Включайся и будь успешен», который направлен на помощь детям в социализации и осознанном выборе профессии.

#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Тюменская область#Россия#Мегафон#Благотворительность#Благотворительный фонд#Связь#НКО#Детские дома#Мобильная связь#ПМЭФ#Совкомбанк
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