МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта «Технологии добра»

Реализация программы позволит организациям-партнерам платформы «Технологии добра» получать услуги МегаФона в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. На сегодняшний день платформой «Технологии добра» пользуются свыше 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности. Партнерство МегаФона и Совкомбанка в рамках «Технологий добра» предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.