Дома из бруса резко подорожали на 1,5 миллиона рублей в Тюмени

По ее словам, если год назад дом из бруса площадью 60 квадратных метров стоил 3,3 миллиона рублей, то в этом году уже 4,8 миллиона. В среднем стоимость квадратного мета бруса возросла с 55 тысяч до 80 тысяч рублей.