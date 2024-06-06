Дома из бруса резко подорожали на 1,5 миллиона рублей в Тюмени

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
По ее словам, если год назад дом из бруса площадью 60 квадратных метров стоил 3,3 миллиона рублей, то в этом году уже 4,8 миллиона. В среднем стоимость квадратного мета бруса возросла с 55 тысяч до 80 тысяч рублей.
«Деревянное домостроение в цене стало равным каменным домам. В связи с этим застройщики предлагают альтернативные варианты за меньшую стоимость, например модульные и каркасные дома. На их производство уходит меньше времени и средств», — пояснила эксперт.
По мнению специалиста аналитического центра университета «Синергия» Марины Садовниковой, причина популярности деревянных домов заключается в экологичности. Кроме того, дома из дерева обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, долговечностью.
В целом строительство загородных домов в регионе подорожало на 15-20%. Основными причинами стали: окончание действия господдержки под 8%, увеличение стоимости работ по строительству и подорожание строительных материалов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на четверть снизились цены на квартиры бизнес-класса. В среднем квадратный метр стоил 151,4 тысячи рублей, тогда как в марте этого года — 201,8 тысячи рублей.