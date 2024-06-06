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В Тюмени на 30% увеличился спрос на деревянные дома

Дома из бруса резко подорожали на 1,5 миллиона рублей в Тюмени

6 июня 2024, 03:34
Фото: 1MI

В Тюмени на 30% увеличился спрос на деревянные дома

Спрос на строительство загородных деревянных домов в Тюмени увеличился на 20-30%. Пропорционально ему возросла стоимость строительных услуг. Об этом сообщила руководитель отдела загородной недвижимости АН «СОВА» Олеся Мартынова.

По ее словам, если год назад дом из бруса площадью 60 квадратных метров стоил 3,3 миллиона рублей, то в этом году уже 4,8 миллиона. В среднем стоимость квадратного мета бруса возросла с 55 тысяч до 80 тысяч рублей.

«Деревянное домостроение в цене стало равным каменным домам. В связи с этим застройщики предлагают альтернативные варианты за меньшую стоимость, например модульные и каркасные дома. На их производство уходит меньше времени и средств», — пояснила эксперт.

По мнению специалиста аналитического центра университета «Синергия» Марины Садовниковой, причина популярности деревянных домов заключается в экологичности. Кроме того, дома из дерева обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками, долговечностью.

В целом строительство загородных домов в регионе подорожало на 15-20%. Основными причинами стали: окончание действия господдержки под 8%, увеличение стоимости работ по строительству и подорожание строительных материалов, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на четверть снизились цены на квартиры бизнес-класса. В среднем квадратный метр стоил 151,4 тысячи рублей, тогда как в марте этого года — 201,8 тысячи рублей.

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